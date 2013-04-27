اجرای عمومی آثار جشنواره تئاتر ساحلی خلیج فارس در قشم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه های نمایش "نگین" قشم و "سیاه، سپید" همدان، از راه یافتگان به جشنواره موضوعی تئاتر ساحلی خلیج فارس اجرای عمومی خود را در ورودی مجتمع تجاری دودلفین و پارک زیتون قشم برگزار می کنند.

بر پایه این گزارش گروه نمایشی نگین قشم اجرای دوم خود را در دومین روز از جشنواره موضوعی تئاتر ساحلی خلیج فارس در پارک زیتون قشم دنبال خواهد کرد.

شش اثر از چهار گروه نمایشی شهرستان های همدان، میناب و قشم که حائز ویژگی های خاص ساحلی بوده اند به این جشنواره راه یافته اند که از ششم تا هشتم اردیبهشت ماه جاری در سطح شهرستان جزیره به اجرای عمومی می پردازند.

از بین 50 اثر ارسال شده به دبیرخانه، تنها شش اثر از قشم، میناب و همدان واجد شرایط حضور در جشنواره موضوعی تئاتر ساحلی خلیج فارس شناخته شده اند.

دبیراولین جشنواره موضوعی تئاتر ساحلی خلیج فارس در این باره به خبرنگار مهر گفت: اهمیت حفظ هویت و اهداف شکل گیری این جشنواره که متضمن ترویج آداب و رسوم محلی و انعکاس ویژگی های خلیج فارس در زبان ادب و هنر بوده باعث نگاه دبیرخانه بر کیفیت آثار نسبت به کمیت بوده است.

حجت الاسلام علی ملانوری ادامه داد: بنا بر تشخیص هیئت بازبینی تنها آثاری به این جشنواره راه پیدا کرده اند که از لحاظ مضمونی ساحلی بوده و از نظر فرم نیز خیابانی بودن این نمایش ها مد نظر قرار گرفته است.

در اولین روز جشنواره، نمایش هایی از گروه های نمایشی "سپید، سیاه" همدان، ایثار قشم، صدف میناب و نگین قشم اجرای خود را در ساحل جزایر ناز و پارک زیتون قشم برگزار کردند.

روز یکشنبه نیز گروه های صدف میناب و ایثار قشم آخرین اجراهای این جشنواره را در پارک ساحلی سوزا ادامه خواهند داد.

مهوش صبرکن از چهره های مطرح تئاتر ایران که در سریال های مطرحی همچون یوسف پیامبر، پس از باران، جراحت، خانه ای در تاریکی و بسیاری سریال های مطرح تلویزیونی دیگر نقش آفرینی کرده است در حاشیه اجرای نمایش ساحلی گروه صدف میناب به خبرنگار مهر گفت: در گذشته کارهای بسیار زیبایی را از بچه های جنوب دیده ام، امشب نیز از تماشای نمایش ساحلی بومیان جنوب واقعاً لذت بردم.

وی وزش شدید باد و صدای دریا و تماشاچیان را یکی از معایب تئاتر ساحلی برشمرد و ادامه داد: علیرغم همه زیبایی هایی که در این کارها وجود داشت، وجود میکروفن های ویژه ای که بتواند صدای بازیگران نمایش را در این فضای باز به خوبی به تماشاچیان برساند احساس می شد.

اختتامیه این جشنواره روز دوشنبه در یکی از لنج های تفریحی در مسیر قشم به هرمز با حضور دکتر شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دشتی گلی دبیر کارگروه اجرای هنری جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس برگزار خواهد شد.

داوری این جشنواره را محمود پاک نیت، علی رضایی و محمد حکمیان بر عهده دارند.