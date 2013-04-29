کسبه در ترويج فرهنگ حجاب کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي شکري پیش از ظهر دوشنبه در ديدار با جمعي از معتمدين بازار شاهرود در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، در رابطه با موضوع "حجاب و عفاف" افزود: بهبود وضعيت حجاب در جامعه نيازمند توجه به فرهنگ عمومي است.

وي تصريح کرد: ترويج شعار ديني و الهي از وظايف همه اقشار مردم و مسئولان است و اصناف مي توانند با توليد لباس هاي مناسب و تذکر لساني در اين بخش تاثير گذار باشند.

مدير کل تبليغات اسلامي استان سمنان با تاکيد بر اهميت حجاب اظهار داشت: گرايش به پوشش و عفاف يك گرايش فطري در ميان زنان و مردان است اما ميزان و شكل آن رابطة مستقيمي با اخلاق و فرهنگ جوامع داشته و دارد.

شکري افزود: در سرزمين‌هاي مختلف، انسان‌هايي كه به ارزش‌هاي اخلاقي اعتقاد بيشتري داشته‌اند، از پوشش كامل‌تر و متين‌تري استفاده كرده‌اند و هر قدر سطح ارزش‌هاي اخلاقي در آن جوامع پآيين آمده، پوشش مردان و زنان نيز در سطح پآيين‌تري قرار گرفته و شكل نامناسبي پيدا كرده است.

وي در بخش ديگري با اشاره به نقش بازاريان در انقلاب و حفظ ارزش ها و آرمان هاي امام(ره) افزود: انقلاب با بازار شروع و به نتيجه رسيد.

شکري اظهار داشت: نقش کليدي بازار در پيشبرد راهبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي حائز اهميت بوده و بر هيچ کس پوشيده نيست.

مدير کل تبليغات اسلامي استان سمنان با بيان اينکه بازاريان قديم در فراگيري علوم ديني به خصوص نحوه کسب روزي حلال اهتمام جدي داشتند گفت: اين امر بايد در نيروهاي جديد بازار نيز تقويت شود.

وي همچنين در خاتمه خواستار تقويت ارتباط بازاريان با اداره کل تبليغات اسلامي استان شد و گفت: اصناف برای برپايي مناسبت هاي ملي و مذهبي بايد نقش پر رنگ تری داشته باشند.

