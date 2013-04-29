به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی پور با اشاره به اینکه حضور گسترده دلالان در بازار نشان از وعدههای توخالی دولت برای تنظیم بازار است گفت: مسئولان به جای دادن وعده های توخالی به دنبال ارائه راهکارهای عملی برای کنترل قیمت ها و تنظیم بازار باشند چرا که مردم از حرف های بی عملی که زده میشود سیاست زده شدهاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: انداختن تقصیرهایی که ناشی از اهمال در وظایف دولت است به گردن سایر افراد و ارگانها دردی از گرانی را کم نمیکند. مسئولان به جای بهانه تراشی و پیدا کردن عامل برای ایجاد یا تشدید گرانی در بازار دست دلالان را که آزادانه سود خالص تولید کنندگان را به جیب می زنند کوتاه کنند.
فتحی پور افزود: زمانی که واسطه ها و دلالان دیگر در اقتصاد کشور جایی نداشته باشند و سود حاصل از کار کشاورز به جیب خودش برود نه گرانی مردم را تهدید میکند و نه رکود اقتصادی پیش میآید و به این ترتیب پویایی و رشد اقتصادی در کشور رخ میدهد.
وی با اشاره به شعار امسال مبنی بر حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی گفت: تا زمانی که انسجام دلالان در سایه ضعف نظارت دولت قیمت کالاها را هر روزه دستخوش دگرگونی میکند نمیتوان به محقق شدن حماسه اقتصادی امیدوار بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری با بیان اینکه فقدان ثبات در تصمیم گیریهای اقتصادی مردم را گرفتار گرانی و دلالان را پرقدرتتر از قبل میکند بیان داشت: در این میان متضرر طبقه ضعیف جامعه است.
فتحی پور با اشاره به اینکه طبقه ضعیف کشور هزینه بیثباتی مدیریتی را پس میدهد اظهار داشت: وقتی در کشور ثبات تصمیمگیری در زمینه امور اجرایی اقتصادی وجود ندارد متاسفانه این نوسانات رخ میدهد و وضعیت معیشتی مردم و گران شدن کالاهای اساسی از جمله گوشت و روغن و برنج و تاثیر دوباره آن بر سایر کالاها با این وضعیت مدیریت اجرایی چندان دور از ذهن نیست.
این نماینده مجلس با تاکید بر حمایت از تولید ملی برای رشد اقتصادی افزود: بیتدبیریها متاسفانه اثر نابسامانی بر معیشت مردم دارد و باید این مسئله کنترل شود تا اگر اختصاص ارز مرجع بر کالاهای اساسی پابرجا است جلوی هرگونه افزایش قیمت گرفته و نحوه توزیع کالاها باید با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی همچنین تصریح کرد: از وضعیت بیثباتی نرخ ارز و تزلزل اقتصاد کشور تنها دلالان و سفته بازان سود میبرند که این عوامل خود تنش و التهاب بازار را افزایش میدهند.
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