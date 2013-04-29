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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۱۸

سود بی ثباتی نرخ ارز به جیب دلالان می‌رود

سود بی ثباتی نرخ ارز به جیب دلالان می‌رود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت گسترده دلالان در بازار گفت: از بی‌ ثباتی نرخ ارز و تزلزل اقتصای تنها دلالان و سفته بازان سود می‌ برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی‌ پور با اشاره به اینکه حضور گسترده دلالان در بازار نشان از وعده‌های توخالی دولت برای تنظیم بازار است گفت: مسئولان به جای دادن وعده‌ های توخالی به دنبال ارائه راهکار‌های عملی برای کنترل قیمت‌ ها و تنظیم بازار باشند چرا که مردم از حرف‌ های بی‌ عملی که زده می‌شود سیاست‌ زده شده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: انداختن تقصیر‌هایی که ناشی از اهمال در وظایف دولت است به گردن سایر افراد و ارگان‌ها دردی از گرانی را کم نمی‌کند. مسئولان به جای بهانه‌ تراشی و پیدا کردن عامل برای ایجاد یا تشدید گرانی در بازار دست دلالان را که آزادانه سود خالص تولید کنندگان را به جیب می‌ زنند کوتاه کنند.

فتحی پور افزود: زمانی که واسطه‌ ها و دلالان دیگر در اقتصاد کشور جایی نداشته باشند و سود حاصل از کار کشاورز به جیب خودش برود نه گرانی مردم را تهدید می‌کند و نه رکود اقتصادی پیش می‌آید و به این ترتیب پویایی و رشد اقتصادی در کشور رخ می‌دهد.

وی با اشاره به شعار امسال مبنی بر حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی گفت: تا زمانی که انسجام دلالان در سایه ضعف نظارت دولت قیمت کالا‌ها را هر ‌روزه دستخوش دگرگونی می‌کند نمی‌توان به محقق شدن حماسه اقتصادی امیدوار بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری با بیان اینکه فقدان ثبات در تصمیم گیری‌های اقتصادی مردم را گرفتار گرانی و دلالان را پرقدرت‌تر از قبل می‌کند بیان داشت: در این میان متضرر طبقه ضعیف جامعه است.

فتحی پور با اشاره به اینکه طبقه ضعیف کشور هزینه بی‌ثباتی مدیریتی را پس می‌دهد اظهار داشت: وقتی در کشور ثبات تصمیم‌گیری در زمینه امور اجرایی اقتصادی وجود ندارد متاسفانه این نوسانات رخ می‌دهد و وضعیت معیشتی مردم و گران شدن کالاهای اساسی از جمله گوشت و روغن و برنج و تاثیر دوباره آن بر سایر کالاها با این وضعیت مدیریت اجرایی چندان دور از ذهن نیست.

این نماینده مجلس با تاکید بر حمایت از تولید ملی برای رشد اقتصادی افزود: بی‌تدبیری‌ها متاسفانه اثر نابسامانی بر معیشت مردم دارد و باید این مسئله کنترل شود تا اگر اختصاص ارز مرجع بر کالاهای اساسی پابرجا است جلوی هرگونه افزایش قیمت گرفته و نحوه توزیع کالاها باید با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: از وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز و تزلزل اقتصاد کشور تنها دلالان و سفته بازان سود می‌برند که این عوامل خود تنش و التهاب بازار را افزایش می‌دهند.

کد مطلب 2041898

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