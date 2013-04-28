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۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۷:۵۸

اوجاقی تنها به کلمبیا می‌رود/

کادر فنی تیم ملی ووشو برای حضور در مسابقات جهانی مشخص نشده است

کادر فنی تیم ملی ووشو برای حضور در مسابقات جهانی مشخص نشده است

مدیر فنی تیم ملی ووشو گفت: کادر فنی تیم ملی برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان هنوز از سوی فدراسیون انتخاب نشده و برای حضور در مسابقات "ورودگیمز" هم من به تنهایی تیم ملی را در کلمبیا همراهی می کنم.

حسین اوجاقی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: رقابتهای انتخابی تیم ملی امروز یکشنبه با حضور 61 ووشوکار در محل آکادمی فدراسیون ووشو برگزار خواهد شد و در هر وزن دو نفر و در مجموع 20 ووشوکار جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب خواهند کرد.

وی افزود: برای حضور در این مسابقات تمامی مدعیان حضور در تیم ملی به مبارزه خواهند پرداخت و شانس رسیدن به اردو را باید با قرار گرفتن در بین نفرات اول و دوم کسب می کنند. قلی پور ، سیفی ، عباسی ، آقایی ، بختیاری و همه ووشوکاران مطرح وزنکشی کرده و در این مسابقات شرکت دارند.

مدیر فنی تیم های ملی در خصوص وضعیت ملی پوشان ووشو در صورت حذف در رقابتهای انتخابی گفت: هر ووشوکاری در رقابتهای انتخابی بازنده شود شانس اردونشیی را از دست خواهد داد. بدون شک آنها که جواز حضور در اردو را کسب می کنند شایسته ترین ها خواهند بود. ما به دنبال نام ها نیستیم و قطعا هر ووشوکاری برتر باشد می تواند افتخار ملی پوش شدن را کسب کند.

اوجاقی در خصوص اعضای کادر فنی هم گفت: از محمد جعفری خواسته ام برای نظارت بر مسابقات انتخابی در کنار ما باشد ولی هنوز برای مسابقات قهرمانی جهان کادر فنی را فدراسیون انتخاب نکرده است. البته چون برای اعزام به بازیهای "وردگیمز" محدودیت تعداد نفرات برای اعزام داریم به همین دلیل به همراه چهار ووشوکار اعزامی را در سفر به کلمبیا من همراهی خواهم کرد.

رقابتهای انتخابی تیم ملی صبح امروز در آکادمی ووشو آغاز شده و در نهایت 20 ووشوکار به اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان دعوت خواهند شد.

 

کد مطلب 2041918

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