اعتبار سهمیه های کنکور به زلزله زدگان تا 5 سال/ ادامه اسلامی کردن دانشگاهها در دولت بعدی

محمدرضا مخبر دزفولی در جمع خبرنگاران درباره این موضوع که علیرغم اعلام وزارت علوم در خصوص اشباع شدن کشور برای صدور مجوز به متقاضیان راه اندازی دانشگاههای غیردولتی، اما کم و بیش شاهد اعطای مجوز به برخی مسئولان کشوری برای تاسیس این گونه موسسات در تهران هستیم به مهر گفت: روند صدور مجوز برای آن دسته از مسئولان کشوری که متقاضی تاسیس دانشگاه غیردولتی در تهران هستند، همانند سایر متقاضیان است و اگر این موارد با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید شود در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می گیرد و این شورا در مرحله نخست چنین اقدامی را انجام نمی دهد.

اعتبار سهمیه های کنکور برای زلزله زدگان تا 5 سال

وی همچنین درباره جزئیات اختصاص سهمیه کنکور به آسیب دیدگان حوادث پیش بینی نشده، اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های گذشته مصوباتی برای اختصاص سهمیه کنکور به زلزله زدگان بم، بروجرد، خرم آباد و شهرهای دیگر اعلام کرد که این اقدام جنبه حمایتی دارد.

به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا برای اینکه استعدادهای مناطق حادثه دیده، دچار آسیب نشده و خسارت فکری به آنها وارد نشود سهمیه هایی را برای رقابت در کنکور دانش آموزان این مناطق در نظر می گیرد چرا که این جوانان در شرایط غیرمساوی و دشوار نسبت به دیگر داوطلبان در کنکور شرکت می کنند و باید تسهیلاتی به آنان تعلق گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: سهمیه های کنکور مناطق آسیب دیده از حوادث غیرقابل پیش بینی به منظور تحقق عدالت آموزشی و اجتماعی از زمان تصویب به مدت 5 سال اعمال خواهد شد، این سهمیه مقداری با انعطاف بیشتر برای داوطلبان مناطق زلزله زده در نظر گرفته شده است.

ادامه اسلامی کردن دانشگاهها در دولت بعدی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم، همچنین درباره فرایند اسلامی کردن دانشگاهها با تغییر دولت، تاکید کرد: با تغییر دولت ها، این روند تغییر پیدا نمی کند و در سال های آینده نیز اسلامی کردن فضای علمی، معنوی، فرهنگی و اخلاقی دانشگاه ها با جدیت دنبال می شود.