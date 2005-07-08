8 روز ديگر قطار مسافري بافق-مشهد راه مي افتد// قطار جايگزين هواپيما مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد رحمتي در مراسم افتتاح سيستم‌ علايم الكتريكي در ايستگاه راه ‌آهن تهران، بر توسعه راه آهن تاكيد كرد و گفت: ظرف 8 سال گذشته امكانات راه آهن تقريبا دو برابر شده است.

وي نقش راه آهن را در توسعه حمل و نقل كشور بيسار موثر دانست و افزود: در سال هاي آينده سرمايه گذاري بسياري در اين بخش صورت خواهد گرفت.

رحمتي خاطرنشان كرد: در صورتي كه تامين واگن و لكوموتيو به بخش خصوصي واگذار شود در آن صورت ظرفيت دولت براي احداث زيرساخت هاي بخش حمل و نقل ريلي تا دو برابر افزايش خواهد يافت.

وزير راه و ترابري اعلام كرد: در حال حاضر بخش خصوصي به هر ميزاني كه تسهيلات بخواهد از طريق فايناس و استفاده از حساب ذخيره ارزي تامين خواهيم كرد و در اين زمينه محدوديتي نداريم.

رحمتي از راه اندازي قطار مسافري در مسير خط آهن بافق-مشهد و بالعكس تا 25 تيرماه جاري خبر داد و افزود: از زمان آغاز بهره برداري از اين راه آهن تاكنون تنها قطارهاي باري تردد داشته اند.

وي تجهيز شبكه ريلي كشور به قطارهاي سريع السير را از اولويت هاي وزارت راه و ترابري ذكر كرد و با بيان اين كه طي سال هاي آينده قطار جايگزين هواپيما در برخي استان هاي كشور خواهد شد، گفت: بهره ‌گيري از قطارهاي بيش از 160 و 260 كيلومتر سرعت در ساعت موجب مي شود تا نياز مردم به هواپيما در برخي از مسيرها در سطح كشور كاهش يابد.

وزير راه و ترابري در توضيح مطلب فوق اظهار كرد: با راه اندازي قطار سريع السير تهران-اصفهان، ديگر مسافرين به دليل كاهش زمان سفر از قطار استفاده خواهند كرد.

رحمتي با اشاره به اين كه طرح هاي در دست اجراي راه ‌آهن بايد طي دو تا سه سال به بهره‌ برداري برسند، گفت: احداث خطوط آهن همدان - سنندج، قزوين - رشت - انزلي، شيراز - بوشهر، شلمچه - بصره و بم - زاهدان از جمله طرحهاي در دست اجراي راه ‌آهن است كه در صورت تامين اعتبار مورد نياز تا پايان سال 1385به بهره ‌برداري مي ‌رسند.

وي در خصوص مناقصه احداث زير سازي راه آهن اصفهان-شيراز گفت: شركت چيني به علت قيمت پيشنهادي بالا از اين مناقصه كنار شد و بامشخص شدن برنده اين مناقصه ظرف روزهاي آينده، كار احداث زير سازي اين راه اهن شروع مي شود .

وزير راه گفت: با تخصيص اعتبار به موقع، راه آهن اصفهان-شيراز ظرف مدت چهار سال به بهره برداري خواهد رسيد.

رحمتي از تكميل خط آهن دو خطه تبريز - ميانه طي دو سال آينده خبر داد و افزود: با افتتاح اين خط آهن، زمان حركت قطار در مسير تهران - تبريز نيز سه تا چهارساعت كاهش مي ‌يابد.

وزير راه و ترابري بر اتصال بنادر به شبكه ريلي كشور تاكيد و اظهار كرد: به طور كلي جابجايي بار از بنادري نظير امام خميني(ره) و شهيد رجايي بوسيله قطار بايد از 10 درصد فعلي به 50 درصد افزايش يابد.

به گفته وي، تخليه بنادر كشور بايد بوسيله راه آهن صورت گيرد نه توسط كاميون.

رحمتي درپايان درخصوص سرمايه گذاري صورت گرفته در بخش حمل و نقل جاده اي گفت: بخش خصوصي 240 هزار ميليارد تومان در اين بخش سرمايه گذاري كرده است كه در بخش ريلي نيز بايد اين مساله مورد توجه قرار گيرد.