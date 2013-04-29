پایان فاز مطالعاتی سامانه حمل و نقل سریع السیر در دانشگاه علم و صنعت

دکتر داود یونسیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پروژه کلان "ایجاد سامانه حمل و نقل هوشمند و پیاده سازی یک سامانه حمل و نقل سریع السیر ریلی با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری جهان"در این دانشکده افزود: اجرای این پروژه از یک سال قبل در این دانشکده آغاز شده است.

رئیس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه این طرح کلان یک پروژه میان دانشگاهی است، اظهار داشت: در حال حاضر فاز مطالعاتی این پروژه تمام و تیم تحقیقاتی موفق به تدوین نقشه راه اجرای این پروژه شده است.

وی با تاکید بر اینکه گزارش فاز مطالعاتی این پروژه آماده شده است، یادآور شد: در حال حاضر در انتظار دریافت منابع مالی برای اجرای فاز اول پروژه هستیم.

یونسیان با اشاره به وضعیت حمل و نقل ریلی کشور، خاطر نشان کرد: پیشرفت‌هایی در زمینه حمل و نقل ریلی داشتیم ولی با توجه به عقب ماندگی‌های زیادی که در این حوزه وجود دارد، تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به وجود پتانسیل‌های موجود در کشور در حوزه حمل و نقل ریلی ادامه داد: با توجه به شرایط جغرافیایی کشور نیاز به دستیابی به فناوری‌های این حوزه داریم که در این راستا اقدام به برگزاری همایش بین المللی پیشرفت‌های مهندسی راه آهن در دانشگاه علم و صنعت کردیم.

رئیس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت، زمان برگزاری این همایش را روزهای سه شنبه و چهارشنبه 10 و 11 اردیبهشت ماه ذکر کرد و اظهار داشت: این همایش در کنار یک نمایشگاه بین المللی در حوزه حمل ونقل ریلی برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در این همایش متخصصان از 24 کشور دنیا حضور دارند، اضافه کرد: در این همایش 15 کارگاه آموزشی برگزار می‌شود که 10 کارگاه از سوی متخصصان خارجی و 5 کارگاه از سوی صاحب نظران داخلی برگزار می‌شود.

یونسیان، ناوگان ریلی، خط و سازه های ریلی، اقتصاد و حمل و نقل ریلی، راه آهن برقی و کنترل و سیگنالینگ را از محورهای این همایش نام برد و گفت: مقالات ارائه شده در این کنفرانس در 4 ژورنال معتبر دنیا در شماره ویژه‌ای به چاپ خواهد رسید.