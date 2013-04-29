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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۱۷

جیمز فرانکو در بیابان به ورنر هرتسوگ می‌پیوندد

جیمز فرانکو در بیابان به ورنر هرتسوگ می‌پیوندد

جیمز فرانکو در حال گفتگو با دست‌اندرکاران ساخت فیلم بیابانی "ملکه صحرا" به کارگردانی ورنر هرتسوگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، جیمز فرانکو احتمال دارد جایگزین جود لاو در فیلم "ملکه صحرا" شود.

به این ترتیب فرانکو در برابر رابرت پتینسون و نائومی واتس بازی می‌کند و به پروژه‌ای می‌پیوندد که داستان زندگی گرتورد بل یک ماجراجو، نویسنده، باستان‌شناس، کاشف، خطاط و نماینده سیاسی امپراتوری انگلیس در اوایل قرن بیستم را روایت می‌کند.  

ساخت این فیلم در ماه‌های اخیر مطرح شده و فرانکو هنوز قرارداد رسمی برای این پروژه امضا نکرده است. جود لاو قرارداد بازی در این فیلم را امضا کرده بود اما برای بازی در فیلم "هنری پنجم" از این پروژه خارج شده است.

رقابت زیادی برای ساخت فیلمی درباره گرترود بل درگرفته و ریدلی اسکات نیز قصد داشت با بازی آنجلینا جولی این فیلم را بسازد اما درگیر فیلم انجیلی "مهاجرت قوم بنی‌اسراییل" شد و جولی نیز به پروژه "شکسته نشده" درباره زندگی باور نکردنی یک قهرمان شنای المپیک در جنگ جهانی دوم پیوست.

هرتسوگ که به عنوان بخشی از جنبش سینمای مدرن آلمان شناخته می‌شود و آثاری چون "آگیره، خشم پروردگار" در سال 1972 و "معمای کاسپار هاوزر" در سال 1974 و "فیتزکارالدو" در سال 1982 را ساخته، در حال تهیه مقدمات فیلم "ملکه صحرا" است.

کد مطلب 2042101

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