آیت الله ممدوحی عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری درگفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به سخنان اخیر رهبری پیرامون کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و ارزیابی آنها برای ورود به عرصه مدیریت اجرایی گفت: فرمایشات رهبری امری صددرصد عقلی بود چرا که هر فردی که وارد عرصه انتخابات می شود باید ببیند توانایی مدیریت کشور 70 میلیونی را دارد یا نه زیرا خلاف این رویه عمل کردن همانا مصداق بی تدبیری است.

وی افزود: در شرایط فعلی که انقلاب اسلامی علاوه بر سیاست های تند و خطرناک جهانی با برخی سیاست بازی ها نیز مواجه است، رئیس جمهور باید مردم شناس، با وجدان، دشمن شناس و خدا شناس باشد تا در مواقع لازم نقشه دشمن را شناخته و جواب درخوری به آن بدهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه کسی که می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود باید از تمام جهات ممتاز باشد خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تکلیف را برای همه روشن فرمودند و برای رئیس جمهور معیار مشخص کردند بنابراین هرکس که بنای ورود به انتخابات را دارد ابتدا خود را با این معیارها وزن کند.

آیت الله ممدوحی همچنین درباره بررسی صلاحیت کاندیداها و تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه حضور شورای نگهبان در انتخابات و بررسی صلاحیت ها بوسیله انسانهایی عادل، بی طرف و بصیر، حضور مبارکی است عنوان کرد: شورای نگهبان چاره ای ندارد جز اینکه پس از آنکه فهمید کاندیداها انسان های صالح، ولایتمدار، متدین، انقلابی ومومن هستند از میان آنها صلاحیت کسی را تایید کند که معیارهای آن را رهبری نام بردند، یعنی کسانی که کاردان و فهیم بوده و دارای سوابق خوبی در مسئولیت های اجرایی قبلی باشند شورای نگهبان باید بین همه التقاط کند و کسانی را که به معیارهای رهبری نزدیکتر هستند را انتخاب کند.

عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با اشاره به اینکه کاندیداها بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان خویشتندار بوده و در برابر قانون تمکین کنند خاطرنشان کرد: اینکه یک نفر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شود بهتر از آن است که یک مملکت 70 میلون نفری با تایید صلاحیت آن فرد دچار مشکل شود.