انقلاب اسلامی تمام مرزها را درنوردیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی در همایش روحانیون که با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان افزود : از زمان حضرت آدم تا کنون تقابل بین جبهه حق و باطل وجود داشته و این روند امروز نیز ادامه دارد .



وی با بیان اینکه آشنایی با حساسیتها می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد اظهار داشت : انقلاب اسلامی ایران تمام مرزها را در نوردیده و در تمام کشورها حضور دارد و امروز مرز ما به گسترش جغرافیای جهان است.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد : ملت ایران یکبار در زمان هخامنشیان و یکبار هم امروز به سواحل مدیترانه راه یافته است .



حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه وقتی ما از حماس حمایت می کنیم یعنی در آنجا حضور داریم تصریح کرد : ما بر تکیه بر گفتمان علوی در مقابل اسلام انحرافی ایستاده ایم و تکلیف ما این است که از اسلام علوی حمایت کنیم و آمریکا از اسلام انحرافی حمایت می کند .



وی ابراز داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران پرچم بیداری اسلامی را بر دوش دارد و در مقابل تمام استکبار ایستاده است و آمریکا به دنبال مصادره انقلابهای منطقه است .



حجت الاسلام سعیدی گفت : امروز ملت ما با رهبری مقام معظم رهبری در مقابل تمام استکبار ایستاده است و اگر امروز جبهه حق پیروز شود بشریت از چنگ اهریمنان آزاد می شود .



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود : پرچمداری از گفتمانهای دینی در مقابل گفتمان غرب از دیگر مرزهای نظام ما با استکبار است .



حجت الاسلام سعیدی افزود: اسلام و جهانی شدن آن مهمترین نگرانی آمریکاست و این کشور از پدیده آخرالزمانی به شدت نگران است و این پرچم را از ایران می بیند .



وی افزود : ما از اول انقلاب با آمریکا در نبردیم و امروز هم در نبرد نرم قرار داریم و هنر انقلاب این بود که توانست نبرد متقارن را به نامتقارن تبدیل کند .



همچنین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: شعار سال باید به الگوی رفتاری تبدیل شود .



حجت الاسلام علی خاتمی افزود : مقام معظم رهبری حدود هفده سال است که در آستانه بهار بر اساس مصالح و مقتضیات روز پیام سال را معین می نمایند و ایشان روز اول فروردین ماه با حضور در مرقد امام رضا(ع) نقشه راه آن سال را برای مسئولین ترسیم می کنند .



وی با بیان اینکه طلبه ها خاکریز اول پیام مقام معظم رهبری هستند و وظیفه شان از دیگران سنگین تر است اظهار داشت: شعار سال برای تزئین نیست و باید به الگوی رفتاری تبدیل شود و برای تحقق شعار سال تبیین، توجیه، آگاهی دهی وظیفه همه روحانیون و طلاب است .



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان ادامه داد : امسال از همه سالها شرایط حساس تر است و باید در تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی تلاش مضاعف کرد .



حجت الاسلام خاتمی افزود: امسال انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی پیش رو است و باید با حضور حداکثری مردم بار دیگر دشمن را از رسیدن به اهداف خود مایوس کرد .