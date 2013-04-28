فضای مناسبی برای سرمایه گذاری در استان زنجان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابولفضل فلاح بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان با بیان اینکه در سال گذشته چند طرح سرمایه گذاری خارجی به مجموع سرمایه گذاری های افزوده شده است اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر فضای مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان فراهم شده است.

وی افزود: میزان تولید ناخالص داخلی استان 3 هزار و 500 میلیارد تومان به نرخ سال 87 است و در حال حاضر جذب سرمایه گذار خارجی به اندازه تولید ناخالص داخلی یک سال استان برابری می کند.

دبیر ستاد سرمایه گذاری استان ساخت کارخانه ذوب آهن و نورد شرکت یونگ تو چین شو، ایجاد خانه گسترش، ایجاد صنایع چاپ و تولید انواع مقوا را از جمله این طرح های سرمایه گذاری عنوان کرد و ادامه داد: کارخانه ذوب آهن توسط سرمایه گذار چینی در استان اجرایی می شود که در دو فاز انجام خواهد شد.

فلاح با یادآوری اینکه کارخانه ذوب آهن در فاز اول به تولید شمش آهن از آهن قراضه خواهد پرداخت افزود: در فاز دوم این کارخانه بحث تولید میلگرد مطرح است.

وی زمین مورد نیاز برای ساخت این کارخانه را در حدود 30 هکتار عنوان کرد و گفت: 100 مگاوات نیز برق برای فعالیت این کارخانه درخواست شده است.

دبیر ستاد سرمایه گذاری استان زنجان گفت: میزان سرمایه گذاری مستقیم این طرح 200 میلیون دلار است که پس از اجرایی شدن 500 نفر اشتغال زایی خواهد داشت.