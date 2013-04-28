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۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

شکوهی عنوان کرد:

شوراها هنوز به جایگاه مورد نظر نرسیده‌است/ علت تغییر مکرر شهرداران در بوشهر

شوراها هنوز به جایگاه مورد نظر نرسیده‌است/ علت تغییر مکرر شهرداران در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر بندر بوشهر گفت: شوراها هنوز به جایگاهی مورد نظر خود نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکوهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز شوراها اظهار داشت: امام راحل در آغازین روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی فرمان تشکیل شوراها را دادند و با نگاهی که درباره نقش مردم در اداره حکومت قائل بودند این شورا تشکیل شد.

وی افزود: پس از مدتی با توجه به اتفاقاتی مانند جنگ که بعد از پیروزی انقلاب رخ داد شوراها شکل واقعی خود را نتوانست نشان دهد و آن اهدافی را که امام ترسیم کرده بود برای تشکیل شوراها اتفاق نیفتاد و شوراها و اجرای قانون اساسی در سال 1377 همزمان با پیام تاریخی حضرت امام اولین دوره در اردیبهشت ماه 77 مجددا شروع به کار کرد.

رئیس شورای شهر بندر بوشهر عنوان کرد: شوراها با همه فراز و نشیب‌هایی که داشتند توانست به عنوان بازوی نظارتی و مدیریتی در حوزه مدیریت شهری بسیار کار آمد و مهم در امور واحدهای شهری برای مدیریت محلی بسیار تاثیر گذار و در توسعه و عمران مدیریت شهری نقش خوبی را ایفا کنند.

شوراها هنوز به جایگاه مورد نظر خود نرسیده‌است

شکوهی بیان کرد: شورای شهر هنوز به آن جایگاهی که در قانون اساسی برای آن ترسیم شده است نرسیده و امید واریم با وجود مشکلات و چالش های بسیار شورا بتواند جایگاه خود را پیدا کند زیرا به گفته امام خود مردم بیشترین آشنایی را با مشکلات دارند و بهترین مدیریت را خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش شورای سوم این بود که شهرداری را از یک سازمان خدمات محوربه یک نهاد خدماتی اجتماعی که کارکردهای دیگری علاوه بر جمع آوری زباله دارد و در همین راستا موسسه فرهنگی ورزشی شهرداری آغاز به کار کرد که در سال 91 به سازمان ارتقا پیدا کرد.

رئیس شورای شهر بندر بوشهر گفت: این سازمان توانست در این مدت نقش مدیریت شهری در فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی خوب معرفی کند و برنامه‌های مناسبتی و جشنواره‌های مختلف مانند برگزاری جشنواره روز بوشهر و جشنواره شهروند قرآنی برگزار کردند.

وی افزود : در زمینه حمل و نقل شهری ما بیش از 100 دستگاه اتوبوس شهری داریم که متوسط عمر اینها کمتر از چهار سال است و اکثرشان دارای سیستم خنک کننده نیز هستند.

بیان دلایل تغییر مکرر شهرداران در بوشهر

شکوهی در ادامه گفت: شورای شهر بندر بوشهر از ابتدای سال 86 تا پایان سال گذشته 560 جلسه ،یک هزار و235 مصوبه،929لایحه در صحن علنی مجلس آمده و 210 مصوبه در شورا مصوب شده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تعویض پی در پی شهردار در این شورا عنوان کرد: انتخاب شهرداران  یکی از کلیدی‌ترین کار شورا است و چون یک مکانیزم خیلی روشن و شفافی وجود ندارد طبیعی است که در روند انتخاب شهرداری با مشکلاتی رو به رو شویم زیرا انتخاب است و هفت نفر شورا باید انتخاب کنند و تمامی اعضا قاعدتا یک سلیقه ندارند و هر شخصی معیارهایی را برای انتخاب شهردار دارد.

رئیس شورای شهربندر بوشهر در ادامه گفت: همانطور که من در انتخاب اولین شهردار پیشنهاد انتخاب فرد دیگری را داشتم ولی برای احترام به آرای اکثریت به اجبار پذیرفتم و به عقیده من از این منظر نمی توان به شورا انتقاد کرد. شهردار انتخابی است ولی مواردی مانند استاندار نیز که انتسابی است ما شاهد تعدد آن بودیم.

کد مطلب 2042318

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