مرد 50 ساله در قم پس از 17 سال دوري به آغوش خانواده بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم بیان کرد: فردي با مراجعه به پليس آگاهي استان ضمن ارائه شکواييه اي بيان داشت، برادرش متولد 1342 مي باشد که در سال 1375 بدون اطلاع به خانواده از منزل خارج و ديگر بازنگشته، اين در حالي است که با وجود پيگيريهاي صورت گرفته تاکنون اطلاعي از وي ندارند.



سرهنگ مهدی قدمی در تشريح جزئيات خبر گفت: پس از اخذ اظهارات شاکي، با انجام اقدامات پليسي ضمن استعلام از مبادي ذي ربط، مشخصات فرد مذکور در 2 استان شيراز و رشت به دست آمد.



وی در پايان با بيان اينکه با تلاش ماموران آگاهي قم، وي در يک نانوايي در شهر رشت شناسايي شد افزود: ماموران با مراجعه به آدرس مورد نظر، فرد مذکور را حين کار در يک نانوايي در شهر رشت مشاهده کرده که در نهايت وي به منزل دلالت داده شد .



ارائه 20 نوع خدمات ، در دفاتر پليس + 10 قم



معاون فناوري اطلاعات و ارتباطات فرماندهي انتظامي استان قم در مراسم افتتاح اولين دفتر خدمات الکترونيک انتظامي پليس + 10 برون شهري قم در شهر کهک اظهار داشت: 20 نوع خدمات، با راه اندازي اولين دفتر خدمات الکترونيک انتظامي پليس + 10 در اين شهر به مردم ارائه مي شود.



سرهنگ ملکی هدف از راه اندازي پليس + 10 مراجعات مردم به بخش هاي مختلف از نيروي انتظامي و کاستن از بار ترافيکي و ترددهاي مردم در سطح شهر عنوان کرد.



وی با بيان اينکه هشت دفتر فعال در حوزه ي شهري به مردم خدمات رساني مي کند افزود: 6 دفتر خدمات الکترونيک انتظامي از زمان گذشته فعال بوده و مابقي در زمستان سال گذشته افتتاح و به بهره برداري رسيد .