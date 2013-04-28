  1. انتخابات
  2. علی اکبر ولایتی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

مسئولان ستادهای استانی ولایتی حکم گرفتند/ همایش کمیته‌های استانی؛ 12 اردیبهشت در تهران

مسئولان ستادهای استانی ولایتی حکم گرفتند/ همایش کمیته‌های استانی؛ 12 اردیبهشت در تهران

روسای کمیته های استانی و شهرستانی و کمیته های مرکزی استان های ستاد دکتر علی اکبر ولایتی، علاوه بر انتصاب در سمت های یاد شده، احکام خود را دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در همایشی که پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه جاری در تهران برگزار می شود، روسا و دبیران استانی ستاد ولایتی گردهم آیند و راهبردهای فعالیت های ستادها را بررسی کنند.

در احکامی که برای فعالیت مسئولان ستادهای استانی عضو ائتلاف برای پیشرفت صادر شده است، بر انجام تمام امورات این ستادها در چارچوب قانون تاکید شده است.

در این احکام  علاوه بر اشاره به نامگذاری سال 92 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، از دست اندرکاران ستادهای استانی دکتر ولایتی خواسته شده است با نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی از جمله اخلاق مداری و قانون محوری به ویژه رعایت زمان قانونی فعالیت تبلیغی، همه تلاش خود را جهت برپایی باشکوه انتخابات ریاست جمهوری به کار گیرند.

کد مطلب 2042416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها