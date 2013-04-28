به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در همایشی که پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه جاری در تهران برگزار می شود، روسا و دبیران استانی ستاد ولایتی گردهم آیند و راهبردهای فعالیت های ستادها را بررسی کنند.

در احکامی که برای فعالیت مسئولان ستادهای استانی عضو ائتلاف برای پیشرفت صادر شده است، بر انجام تمام امورات این ستادها در چارچوب قانون تاکید شده است.



در این احکام علاوه بر اشاره به نامگذاری سال 92 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، از دست اندرکاران ستادهای استانی دکتر ولایتی خواسته شده است با نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی از جمله اخلاق مداری و قانون محوری به ویژه رعایت زمان قانونی فعالیت تبلیغی، همه تلاش خود را جهت برپایی باشکوه انتخابات ریاست جمهوری به کار گیرند.