محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که شنیده شده است آیت الله هاشمی در دیدار نوروزی با سید محمد خاتمی برای کاندیداتوری وی اظهار علاقه کرده است، افزود: من هم این موضوع را در رسانه ها خوانده ام که آقای هاشمی در دیدار نوروزی از آقای خاتمی خواسته است که کاندیدا شود.

داوطلب عضویت در شورای شهر تهران در پاسخ به این سئوال که از سوی چه گروه هایی برای سرلیستی و عضویت شما در لیست انتخاباتی شوراها رایزنی صورت گرفته است، تصریح کرد: از همه طرف رایزنی هایی با بنده صورت گرفته است، اما چون هنوز همه منتظر بررسی و تائید صلاحیت ها هستند، لیستی بسته نشده است.

وی با بیان این که عمده گروه ها در حال حاضر برای ائتلاف رایزنی می کنند، ادامه داد: البته برای بنده موضوع سرلیستی و غیر سرلیستی مهم نیست.

هاشمی گفت: امیدوارم خدمت من به مردم در موضوع حمل و نقل عمومی پایتخت بویژه درخصوص مترو، موجب رضایت آن ها شده باشد و مردم نیز با رای‌شان نظرشان را نسبت به عملکرد من بیان کنند.

وی در عین حال تاکید کرد که اگر مردم به هر دلیلی به بنده رای ندهند ناراحت نمی شوم و سعی می کنم رویه کاری ام را عوض کنم تا اعتماد مردم به من بیشتر شود.

فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که فعالیت در شوراها یک کار کاملا تخصصی است، عنوان کرد: دید بنده نسبت به این نهاد سیاسی نیست و شخصا دلم می خواهد بیشتر نیروهای متخصص در شوراها وارد شوند تا نیروها و چهره های سیاسی. این امر باعث خدمت رسانی بیشتر به مردم خواهد شد.

وی درباره نظر قطعی آیت الله هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری و یا عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، گفت: هنوز تمایلی برای کاندیداتوری پدرم، از سوی وی ندیده ام.