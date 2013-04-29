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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

برای حضور در رقابتهای دانشجویان جهان؛

رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی برگزار می‌شود

رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی برگزار می‌شود

رقابت‌های انتخابی تیم های ‌ملی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان ایران برای حضور در یونیورسیاد دانشجویان جهان در روسیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های انتخابی با حضور کشتی گیرانی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور روز 12 اردیبهشت ماه با همکاری فدراسیون کشتی در سالن ورزشی شماره یک دانشگاه تهران برگزار می شود.

براساس قوانین فدراسیون جهانی دانشجویان (FISU) متولدین سال 1362 به بعد می‌توانند در مسابقات حضور یابند. ضمنا تمامی شرکت‌کنندگان باید دارای کارت دانشجویی معتبر، بیمه ورزشی، گواهی اشتغال به تحصیل و معرفی‌نامه از دانشگاه مربوط به همراه داشته باشند. بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان تیرماه امسال در روسیه برگزار می‌شود.

کد مطلب 2042461

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