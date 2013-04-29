به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی با حضور کشتی گیرانی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور روز 12 اردیبهشت ماه با همکاری فدراسیون کشتی در سالن ورزشی شماره یک دانشگاه تهران برگزار می شود.
براساس قوانین فدراسیون جهانی دانشجویان (FISU) متولدین سال 1362 به بعد میتوانند در مسابقات حضور یابند. ضمنا تمامی شرکتکنندگان باید دارای کارت دانشجویی معتبر، بیمه ورزشی، گواهی اشتغال به تحصیل و معرفینامه از دانشگاه مربوط به همراه داشته باشند. بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان تیرماه امسال در روسیه برگزار میشود.
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