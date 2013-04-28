دستگيري قاتل فراري پس از شش سال در نورآباد/ كشف 10 هزار نخ سيگار قاچاق در بوانات

به گزارش خبرگزاري مهر، فرمانده انتظامي شهرستان جهرم استان فارس از دستگيري سه عامل تهيه و توزيع مواد مخدر و كشف 71 گرم هرويين در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ يوسف ملك زاده در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر جهرم مطلع شدند دو نفر قصد دارند مقاديري موادمخدر را از شيراز به جهرم منتقل كند.

وي ادامه داد: بلافاصله ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و پليسي متوجه شدند اين قاچاقچيان،‌ موادمخدر را با استفاده از يک دستگاه خودرو سمند به جهرم منتقل و قصد فروش آن را دارند.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم افزود: پس از تعقيب و مراقبت و كارهاي اطلاعاتي، ماموران يكي از قاچاقچيان را به نام "س - ز" دستگير و مقدار 60 گرم هروئين و مقاديري شيشه و حشيش از وي كشف كردند.

سرهنگ ملك زاده در ادامه از دستگيري دو خرده فروش هرويين در اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در جهرم خبر داد و گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر جهرم مطلع شدند فردي به نام "ر- ش" در منزل خود اقدام به خريد و فروش موادمخدر از نوع هروئين مي كند.

وي افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي، محل مورد نظر را شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي از آن منزل بازرسي كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم اظهار كرد: در بازرسي از آن منزل مقدار 11 گرم هرويين كشف و در اين رابطه دو توزيع كننده موادمخدر به نامهاي "ر- ش"، "س- س" دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند.

10 هزار نخ سيگار قاچاق در بوانات كشف شد

فرمانده انتظامي شهرستان بوانات از كشف 10 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ رجبعلي رزمجويي در اين خصوص گفت: ماموران انتظامي شهرستان بوانات هنگام كنترل خودروهاي عبوري در جاده هاي شهرستان به يك دستگاه خودرو به رانندگي فردي به نام "م- الف" مشكوك شدند.

وي ادامه داد: پس از متوقف كردن خودرو، در بازرسي از آن تعداد 10 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان بوانات افزود: در اين رابطه فرد قاچاقچي دستگير و تحقيقات بيشتر در اين زمينه ادامه دارد.

قاتل فراري پس از شش سال دستگير شد

فرمانده انتظامي شهرستان نور آباد از دستگيري يك قاتل فراري در اين شهرستان پس از شش سال خبر داد.

سرهنگ داود امجدي با اعلام اين خبر گفت: حدود شش سال پيش فردي به نام "الف- ر" شخصي را به نام "س- ر" به قتل رسانده و متواري مي شود.

وي ادامه داد: پس از انجام كارهاي اطلاعاتي و پليسي وسيع ماموران مخفيگاه قاتل را مورد شناسايي قرار دادند.

فرمانده انتظامي شهرستان نور آباد بيان كرد: ماموران ضمن محاصره مخفيگاه قاتل، وي را در يك عمليات منسجم دستگير كردند.

سرهنگ امجدي گفت: در تحقيقات بعمل آمده از متهم "الف – ر"،‌ قتل "س- ر" از وي كشف شد .

وي در خصوص چگونگي وقوع قتل افزود: در روز حادثه قاتل براي خريد به مغازه مقتول مراجعه كه پس از مشاهده وجه نقد اقدام به زورگيري كرده و در اثر درگيري مغازه دار را با استفاده از سلاح سرد به قتل رسانده است.