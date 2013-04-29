اهداكنندگان مستمر خون در فارس به 52درصد رسيد

دکترعلی رضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: بر اساس آمار در سال 86 اهداخون مستمر توسط اهداكنندگان حدود 25درصد بود كه طي مدت اخير اين رقم در استان فارس به 52درصد رسيده است.

وي با تاكيد براينكه خون افرادي كه دو بار در سال خون اهدا مي كنند از سالمترين خونهاست، بيان كرد: خون آنها نسبت به افراد ديگري كه كترخون اهدا مي كنند از سلامتي بيشتري برخوردار است از اين رو طي مدت اخير اهدا خون به صورت مسمتر افزايش يافته است.

مدیرکل انتقال خون فارس با بيان اينكه طي چند سال اخير اهدا مستمر خون افزايش چشمگيري داشته، گفت: در حال حاضر اهدا خون براي بار اول در استان فارس كاهش داشته است و اين موضوع به ندرت در بين اهداكنندگان ديده مي شود.

توسلي با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي براي اهدا خون در استان اظهار داشت: با توجه به اينكه در هر 10ثانيه يك واحد خوني در كشور نياز است از اين رو ضروري است با فرهنگ سازي پيرامون اهدا خون گام موثري برداشت.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه به اينكه در استان چه گروه هاي خوني بيشتر نياز است، ادامه داد: به دلیل مصرف بدون تست در شرايط اورژانسي خوني كه بيشتر از تمام واحدها در استان نياز است گروه هاي منفي است.

مدیرکل انتقال خون فارس با ارسال پيامكهايي براي اهداءخون در استان گفت: در صورت نياز به هركدام از گروه هاي خوني اين اداره كل فراخوان زده و با ارسال پيامهايي براي مردم از آنها براي اهدا خون دعوت مي شود.

وي با اشاره به اينكه در فصل بهار ميزان اهدا خون نسبت به ديگر فصول بيشتر است، گفت: يكي از دلايل اصلي آن شادابي مردم در اين فصل است از اين رو تعداد مراجعه كنندگان در اين فصلها افزايش مي يابد.

توسلي با بيان اينكه در بانك خون استان هيچ زماني كمبود خون نيست، ادامه داد: با وجود اينكه شيراز قطب پزشكي به شمار مي رود و همواره شاهد مراجعه بيماراني از جنوب كشور در استان هستيم اما هميشه بانك خون استان به ميزان كافي خون دارد.