|محمد جواد محبت : " شعــر " با نام فاطمه زهرا ( س ) به طراوت ناب و وسعت انديشه مي رسد
|خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : محمد جواد محبت - شاعر و محقق ادبيات آئيني ، گفت : در طول تاريخ ادبيات شيعي و آئيني ، نشانه هايي صريح از توجه شاعران و دلباختگان به حريم قدسي ائمه اطهار ( ع ) از جمله حضرت فاطمه زهرا ( س ) وجود دارد كه البته اين توجه بايد امتداد پيدا كند .
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اين شاعر و محقق ادبيات ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : شاعر اهلبيت ( ع ) در واقع سخن و كلام خود را با نوشتن و سرودن از بزرگان و بهشتي سيرتان دين ، متبرك مي كنند و خود نيز از اين اقيانوس فضائل جامي بر مي گيرند .
محمد جواد محبت ، كه در آستانه ايام سوگ و شهادت بزرگ بانوي اسلام حضرت فاطمه زهرا ( س ) سخن مي گفت ، تصريح كرد :
بخشي از شعر و ادب ما مسلمانان ، به خصوص شيعيان ، خوشبختانه در بازگويي و تبيين مفاهيم ناب و معارف مربوط به اهليت عصمت و طهارت به كار گرفته شده است كه محصول اين تلاش ، مراثي ، نوحه ها و اشعاري است كه در دنياي امروز نقشي اعتقادي ، عاطفي و انديشگي دارند .
محمد جواد محبت در همين زمينه اظهار داشت : در مورد همه شخصيت ها و معصومين گرانقدر ما اين نكته مهم مصداق دارد ، تا امروز تعداد بيشماري شعر براي مولا علي ( ع ) ، فاطمه زهرا ( س ) ، حضرت رسول ( ص ) و ساير معصومين ما گفته و نوشته شده ، پس دليل اين كه هر دوره آثار جديدتري در اين زمينه خلق و عرضه مي گردد ، چيست ؟! دليلش اين است كه مرور زندگي اين بزرگواران براي هر كس ، از تازگي و زيبايي خاص برخوردار است و هيچ گاه جنبه تكرار به خود نمي گيرد .
جمعي از اهالي قلم در گفت و گو با مهر : غربت حضرت زهرا ( س ) در ادبيات معاصر هم مشهود است
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : صاحبنظران ادبي همانطور كه خلق اثر را يك " اتفاق " مي دانند ، ننوشتن را نيز چندان " اتفاقي " قلمداد نمي كنند. اينكه متاسفانه هنوز رماني جذاب و منطبق بر واقعيتهاي تاريخي و اسلامي درباره ائمه اطهار ( ع ) خلق نشده ، يا اشعار درخور ، كمتر بر زبانها و قلمها جاريست از اتفاقهاي قابل تامل و بررسي است ، چرا كه جامعه ادبي ما از ظرفيتي نسبي در آفرينش اثر برخوردار است ، هرچند مشكلاتي هم وجود دارد كه ... ، مهر در اين زمينه نظر تعدادي از اهل قلم را جويا شد .
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