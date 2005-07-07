جمعي از اهالي قلم در گفت و گو با مهر : غربت حضرت زهرا ( س ) در ادبيات معاصر هم مشهود است

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : محمد جواد محبت - شاعر و محقق ادبيات آئيني ، گفت : در طول تاريخ ادبيات شيعي و آئيني ، نشانه هايي صريح از توجه شاعران و دلباختگان به حريم قدسي ائمه اطهار ( ع ) از جمله حضرت فاطمه زهرا ( س ) وجود دارد كه البته اين توجه بايد امتداد پيدا كند .



اين شاعر و محقق ادبيات ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : شاعر اهلبيت ( ع ) در واقع سخن و كلام خود را با نوشتن و سرودن از بزرگان و بهشتي سيرتان دين ، متبرك مي كنند و خود نيز از اين اقيانوس فضائل جامي بر مي گيرند .



محمد جواد محبت ، كه در آستانه ايام سوگ و شهادت بزرگ بانوي اسلام حضرت فاطمه زهرا ( س ) سخن مي گفت ، تصريح كرد :

بخشي از شعر و ادب ما مسلمانان ، به خصوص شيعيان ، خوشبختانه در بازگويي و تبيين مفاهيم ناب و معارف مربوط به اهليت عصمت و طهارت به كار گرفته شده است كه محصول اين تلاش ، مراثي ، نوحه ها و اشعاري است كه در دنياي امروز نقشي اعتقادي ، عاطفي و انديشگي دارند .



محمد جواد محبت : مرور زندگي اين بزرگواران براي هر كس ، از تازگي و زيبايي خاص برخوردار است و هيچ گاه جنبه تكرار به خود نمي گيرد . اين شاعر و محقق ادبيات ، ياد آور شد : بي ترديد اتصال شعر و قلم شاعر و نويسنده امروز ما با درياي شعور ، عواطف انساني و روحاني و فضيلت حضرت فاطمه زهرا ( س ) مي تواند علاوه بر تقويت معنويت در درون وي ، به پرورش جوهره و ذات ادبي و شعري شاعر هم كمك كند ، چرا كه بخش به بخش زندگي اهل بيت ( ع ) داراي آموزه ، معنويت و درونمايه عاطفي و بارزيبايي شناسي است ، به همين دليل كنكاش در آنها در هيچ مقطعي از مقاطع تاريخي و ادبي ، تكراري نيست .







محمد جواد محبت در همين زمينه اظهار داشت : در مورد همه شخصيت ها و معصومين گرانقدر ما اين نكته مهم مصداق دارد ، تا امروز تعداد بيشماري شعر براي مولا علي ( ع ) ، فاطمه زهرا ( س ) ، حضرت رسول ( ص ) و ساير معصومين ما گفته و نوشته شده ، پس دليل اين كه هر دوره آثار جديدتري در اين زمينه خلق و عرضه مي گردد ، چيست ؟! دليلش اين است كه مرور زندگي اين بزرگواران براي هر كس ، از تازگي و زيبايي خاص برخوردار است و هيچ گاه جنبه تكرار به خود نمي گيرد .



محمود شاهرخي : همه اهل قلم در اين عرصه مقدس فعال باشند / شعر آئيني تاثير مثبتي در ادبيات داشته است

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : محمود شاهرخي - شاعر و مصحح متون ادبي ، گفت : حضرت زهرا ( س ) از جهت منزلت و مرتبت ، در جايگاهي است كه هيچ يك از بزرگان ادب و قلم كه در ستيغ سخنوري هم قرار دارند ، نتوانسته اند حق مطلب را در مورد اين بانوي يگانه بيان كنند . اين شاعر و مصحح متون ادبي ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : البته اين عدم توان ، نبايد به مفهوم عدم حضور شاعر ، نويسنده و سخنور امروز در اين عرصه مقدس تلقي گردد ، بايد همه اهل قلم در اين عرصه فعال باشند و بر اساس تعهد و شئور ديني و اعتقادي خود ، با قلم خود در فكر ترويج و تبيين فرهنگ اهلبيت ( ع ) با زبان لطيف شعر و كلام باشند ، هرچند هر كسي به قدر بضاعت خود مي تواند كاري انجام بدهد ، اما قطعا حضور او مثمر ثمر خواهد بود .



محمود شاهرخي تصريح كرد : خود من در دوران جواني ام ، اين غزل مشهور و زيبا را از آيت الله غروي خواندم كه : دختر فكر بكر من ، غنچه لب چو وا كند / از نمكين كلام خود ، حق نم ، ادا كند ... ، البته شعرها و نغمه هاي ديگري هم با موضوعيت بزرگ بانوي اسلام سروده و مكتوب شده است كه نبايد تاثير مثبت آنها را در ادبيات آئيني نديده گرفت .



اين شاعر با تاكيد بر لزوم گسترش ادبيات آئيني ؛ به ويژه در بين جوانان و نوجوانان اهل قلم كه قرار است آينده ادبي كشورمان را بسازند ، ياد آور شد : من هم در حد بضاعتم ، قصيده و ترجيع بند و غزل سروده ام ، ضمن اين كه بايد بگويم براي گفتن و نوشتن از اهل بيت ( س ) و بزرگان دين ، مرور متفكرانه زندگي سراسرافتخار آن بزرگواران ، حداقل براي يكباربراي هر شاعر و نويسنده اي امري لازم و واجب است .



منيژه آرمين : نويسندگان آئيني فاصله خود را با " شعار " حفظ كنند خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : منيژه آرمين - نويسنده و مجسمه ساز ، گفت : ادبيات آئيني كه شاخه اي فعال از آن هم به ائمه اطهار ( ع ) از جمله حضرت زهرا ( س ) مي پردازد ، بايد بيش از گذشته مورد توجه و حمايت قرار بگيرد و از دايره شعاري خود فاصله بگيرند .



اين نويسنده و مجسمه ساز در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، افزود : هرگونه شعار ، كليشه و پيام واضح و مستقيم ، مي تواند از جذابيت و تاثير داستان و در كل ، ادبيات آئيني و ديني بكاهد ، لذا نويسندگان ما در خلق آثار آئيني بايد به اين نكته توجه كافي داشته باشند .





منيژه آرمين كه رمان " شب و قلندر " را نوشته است ، تصريح كرد : نويسنده مذهبي و ديني بايد قدرت كافي را براي حضور در حال و هواي معنوي داشته باشد و از تكرار نام هاي بزرگي مانند ائمه اطهار ( س ) در داستان خود به شكل مطلق پرهيز كرده و آنها را به طور نسبي مطرح كند .





اين نويسنده كه تا امروز داستاني در ارتباط با زندگي حضرت زهرا ( س ) خلق نكرده ، اما يك تابلوي نقاشي با همين موضوع در كارنامه هنري خود دارد ، ياد آور شد : نويسنده امروز كه رسالت ديني و مذهبي دارد و به نوعي دغدغه معرفي اهلبيت ( ع ) را نيز با خويش به همراه دارد ، بايد بتواند مفاخر دين ما را با ظرافت ، به زندگي امروزين مردم پيوند بزند ، به طور قطع ، اين پيوند عنصر " مطلق گرايي " را تحت تاثير قرار داده و باعث مي شود كه داستان و هر اثر ادبي ديگري ، توجه خوانندگان و مخاطبان بيشتري را به خود جلب كند .



رضا اميرخاني : سفره معنوي حضرت زهرا (س) سفره اي خاص با ميهمانان خاص است / قواعد داستاني نبايد بر يك متن مذهبي حاكم شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : رضا امير خاني - رمان نويس ، گفت : درباره حضرت فاطمه زهرا (س) ، فعاليت هاي مثبت و آثار مكتوب قابل توجهي ارايه شده است ، به عنوان مثال مي توان به " كشتي پهلو گرفته " اشاره كرد كه به قلم سيد مهدي شجاعي مكتوب شده است .





اين رمان نويس درگفت وگوبا خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : در زمينه زندگي حضرت فاطمه زهرا(س) كتابهاي خوبي ارايه شده وعلت اين كه اثر بهتري ارايه نمي شود ، وجود كاري قوي و ارزشمند مانند " كشتي پهلوگرفته " است كه با چاپهاي مجدد و شمارگان بالا عرضه مي شود . خالق " من او " تصريح كرد : سفره معنوي حضرت فاطمه زهرا(س) يك سفره خاص با ميهمانان خاص است و اينكه بخواهيم بي جهت با يك سري اسلوب و فوايد ژورناليستي يك سفره عام براي ايشان در نظربگيريم ، به نظرمن كاربي خردانه اي است ؛ چون سفره حضرت فاطمه زهرا(س) يك سفره خاص است ونه عام ، كارها و فعاليت هايي كه دراين زمينه انجام شده ، درست بوده است. مهندس اميرخاني يادآورشد : اگردراثري بخواهيم به شخصيت معصومين ( س ) بپردازيم ، بايد اثري ازجنس اثر سيد مهدي شجاعي باشد ، اين نويسنده در مورد حضرت زهرا(س) و زينب (س) آثاربسيارخوبي را عرضه كرده واگر بخواهيم لزوما قواعد داستاني را روي يك متن مذهبي حاكم كنيم ، كار درستي نيست. وي در پايان گفت : اگر در يك داستان مذهبي به تاريخ آن زمان و شخصيت هاي پيرامون معصومين ( س ) بپردازيم ، مي توان اسلوب هاي مدرن داستان نويسي را مورد استفاده قرار داد و در نهايت اگر اثري قدرتمند و با ارزش باشد مسلما مورد اقبال عموم قرار مي گيرد.



محسن پرويز : رنجش خاطر كارشناسان به خاطر بازنويسي هاي كم ارزش در ادبيات مذهبي است / بهره گيري از عنصر خيال در داستان مذهبي نبايد به شخصيت معصوم لطمه بزند

دكتر محسن پرويز - نويسنده و سخنگوي " انجمن قلم ايران " ، گفت : متاسفانه بين صاحبنظران ، نويسندگان و شعرا ، مرسوم شده است هميشه فرض را بر اين بگذارند كه هيچ كار موفقي صورت نگرفته و دنبال دليل اين كه چرا هيچ كار موفقي صورت نگرفته ، بگردند ! در حالي كه به نظر من " موفقيت " تعريفي خاص دارد .







اين نويسنده و منتقد ادبيات داستاني در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : يك اثر موفق ، نسبي است و تعريف خاص خود را دارد ، ما كتابهايي درخصوص حضرت فاطمه زهرا (س) داريم كه مورد استقبال مردم و كارشناسان قرار گرفته و به چاپ هاي مجدد نيز رسيده است و اين قضاوت كه كار موفقي در اين زمينه نبوده ، قضاوت نادرستي است ، البته با اين موضوع كه چه راه هايي را پيش رو داشته باشيم كه آثاربهتري خلق كنيم موافقم ، بايد ديد كه چه رويكردهايي باعث مي شود كه در اين زمينه يك زاويه نو و پرداخت نو داشته باشيم. دكتر محسن پرويز تصريح كرد : به نظرمي رسد كه بازنويسي يك واقعه تاريخي كار چندان پيچيده اي نيست ، اما به خاطر محدوديت هايي كه در اين راه وجود دارد آفرينش يك اثرادبي وهنري در اين زمينه بسيارسخت است ، كسي كه در اين زمينه دست به نگارش مي برد ، بايد ازيك زاويه نو به موضوع نگاه كند و تمام اين موارد درخصوص شخص معصومين ( س ) مقداري دست نويسنده را مي بندد.



سخنگوي انجمن قلم ايران خاطرنشان ساخت : البته اين نكته را نيزبايد بپذيريم كه متاسفانه بعضي ازافراد كه ممكن است آثارهنري ارزشمندي هم در كارنامه خود داشته باشند ، به خاطراستقبال مردم ازآثارمذهبي درمورد ائمه اطهار، بازنويسي هاي كم ارزشي ازخودشان به چاپ رسانده اند كه شايد اين بازنويسي هاي كم ارزش ، ذهن كارشناسان را معطوف به اين نكته كند كه آثارمناسب دراين زمينه آفريده نشده است .

دكتر محسن پرويز : آثارهنري متوقف نمي شود و يك واقعه ممكن است ازديد هزار نفر به هزار شكل مختلف قابل بيان باشد كه بعضي از اين اشكال كاملا نو وجذاب و تاثيرگذار هستند. دكترمحسن پرويزدرخصوص ويژگي هاي آثارخوب در زمينه كتابهاي مذهبي به " مهر" گفت : ما درزمينه داستانهاي مذهبي و در واقع ، داستانهايي كه به نوعي با يك واقعه تاريخي حقيقي ارتباط داشته باشد و بازآفريني شود ملاك ها ومعيارهايي را بايد در نظر بگيريم ، درخصوص قضاوت اين آثار يك مقداري شايد متفاوت از بقيه داستانهايي باشد كه به صورت آزاد نوشته مي شود. بهره گيري ازعنصرخيال تا جايي كه لطمه به شخصيت معصوم نزند و با رخدادهاي واقعي مغاير نباشد ، نگاه نو و پرداخت ريز و هنرمندانه مي تواند به عنوان ملاكهاي ارزشمند تر شدن يك اثر در نظر گرفته شود.







دكترمحسن پرويزدرخصوص ويژگي هاي آثارخوب در زمينه كتابهاي مذهبي به " مهر" گفت : ما درزمينه داستانهاي مذهبي و در واقع ، داستانهايي كه به نوعي با يك واقعه تاريخي حقيقي ارتباط داشته باشد و بازآفريني شود ملاك ها ومعيارهايي را بايد در نظر بگيريم ، درخصوص قضاوت اين آثار يك مقداري شايد متفاوت از بقيه داستانهايي باشد كه به صورت آزاد نوشته مي شود. بهره گيري ازعنصرخيال تا جايي كه لطمه به شخصيت معصوم نزند و با رخدادهاي واقعي مغاير نباشد ، نگاه نو و پرداخت ريز و هنرمندانه مي تواند به عنوان ملاكهاي ارزشمند تر شدن يك اثر در نظر گرفته شود. وي يادآور شد: ادبيات وهنرتوقف پذير نيست . ما هرگز به جايي نمي رسيم كه كاري دراين زمينه انجام ندهيم و همچنان در تمام زمانها به هنر پرداخته مي شود. نسلهاي متوالي و انسانهاي متصل به هم مي توانند يك موضوع را با يك نگاه تازه مطرح كنند كه به گمان من مساله اي كه باعث آلوده شدن اين حيطه شده و رنجش خاطركارشناسان و مخاطبان را فراهم كرده انتشار بازنويسي كم ارزش است و گرنه آثارهنري متوقف نمي شود و يك واقعه ممكن است ازديد هزار نفر به هزار شكل مختلف قابل بيان باشد كه بعضي از اين اشكال كاملا نو وجذاب و تاثيرگذار هستند.

دكتر پرويز در پايان به مهرافزود: آثار هنري قوي مي توانند تاثير گذار باشند و اعتقادات مخاطب خيلي وقت ها تحت تاثير قوت اثر قرارمي گيرد، آثار هنري مي توانند به اعتقادات مخاطبان شكل بدهند و شايد جهش و يا تغييري در يك باور از طريق آثار هنري موفق و قوي ايجاد شود.

اين نويسنده و مجسمه ساز در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، افزود : هرگونه شعار ، كليشه و پيام واضح و مستقيم ، مي تواند از جذابيت و تاثير داستان و در كل ، ادبيات آئيني و ديني بكاهد ، لذا نويسندگان ما در خلق آثار آئيني بايد به اين نكته توجه كافي داشته باشند .منيژه آرمين كه رمان " شب و قلندر " را نوشته است ، تصريح كرد : نويسنده مذهبي و ديني بايد قدرت كافي را براي حضور در حال و هواي معنوي داشته باشد و از تكرار نام هاي بزرگي مانند ائمه اطهار ( س ) در داستان خود به شكل مطلق پرهيز كرده و آنها را به طور نسبي مطرح كند .اين نويسنده كه تا امروز داستاني در ارتباط با زندگي حضرت زهرا ( س ) خلق نكرده ، اما يك تابلوي نقاشي با همين موضوع در كارنامه هنري خود دارد ، ياد آور شد : نويسنده امروز كه رسالت ديني و مذهبي دارد و به نوعي دغدغه معرفي اهلبيت ( ع ) را نيز با خويش به همراه دارد ، بايد بتواند مفاخر دين ما را با ظرافت ، به زندگي امروزين مردم پيوند بزند ، به طور قطع ، اين پيوند عنصر " مطلق گرايي " را تحت تاثير قرار داده و باعث مي شود كه داستان و هر اثر ادبي ديگري ، توجه خوانندگان و مخاطبان بيشتري را به خود جلب كند . اين شاعر و محقق ادبيات ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : شاعر اهلبيت ( ع ) در واقع سخن و كلام خود را با نوشتن و سرودن از بزرگان و بهشتي سيرتان دين ، متبرك مي كنند و خود نيز از اين اقيانوس فضائل جامي بر مي گيرند .محمد جواد محبت ، كه در آستانه ايام سوگ و شهادت بزرگ بانوي اسلام حضرت فاطمه زهرا ( س ) سخن مي گفت ، تصريح كرد :بخشي از شعر و ادب ما مسلمانان ، به خصوص شيعيان ، خوشبختانه در بازگويي و تبيين مفاهيم ناب و معارف مربوط به اهليت عصمت و طهارت به كار گرفته شده است كه محصول اين تلاش ، مراثي ، نوحه ها و اشعاري است كه در دنياي امروز نقشي اعتقادي ، عاطفي و انديشگي دارند .اين شاعر و محقق ادبيات ، ياد آور شد : بي ترديد اتصال شعر و قلم شاعر و نويسنده امروز ما با درياي شعور ، عواطف انساني و روحاني و فضيلت حضرت فاطمه زهرا ( س ) مي تواند علاوه بر تقويت معنويت در درون وي ، به پرورش جوهره و ذات ادبي و شعري شاعر هم كمك كند ، چرا كه بخش به بخش زندگي اهل بيت ( ع ) داراي آموزه ، معنويت و درونمايه عاطفي و بارزيبايي شناسي است ، به همين دليل كنكاش در آنها در هيچ مقطعي از مقاطع تاريخي و ادبي ، تكراري نيست .محمد جواد محبت در همين زمينه اظهار داشت : در مورد همه شخصيت ها و معصومين گرانقدر ما اين نكته مهم مصداق دارد ، تا امروز تعداد بيشماري شعر براي مولا علي ( ع ) ، فاطمه زهرا ( س ) ، حضرت رسول ( ص ) و ساير معصومين ما گفته و نوشته شده ، پس دليل اين كه هر دوره آثار جديدتري در اين زمينه خلق و عرضه مي گردد ، چيست ؟! دليلش اين است كه مرور زندگي اين بزرگواران براي هر كس ، از تازگي و زيبايي خاص برخوردار است و هيچ گاه جنبه تكرار به خود نمي گيرد .