سیدرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رهبری پیرامون شاخصه های رییس جمهور آینده گفت: آقای احمدی نژاد آنقدر سطح جایگاه رییس جمهور را پایین آورد که هر کسی باورش شده می تواند وارد این عرصه شده و جامعه را بچرخاند.

وی افزود: هر انسان عاقل و اندیشمندی می فهمد در فرمایشات رهبری نظر ایشان در خصوص چه کسانی بود، کسی که مدیریت اجرایی در کشور داشته است و با مسائل بین المللی آشنا باشد.

عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: ما نمی خواهیم در جزیره زندگی کنیم. بلکه می خواهیم با کشورهای دنیا ارتباط داشته باشیم باید کسی که وارد این عرصه می شود علم و هنر برقرار ارتباط با خارج از کشور را داشته باشد. نوع تعامل، تخاصم و تفاهم را بداند و بر اساس آن عمل کند.

اکرمی عنوان کرد: ریاست جمهوری را نباید آموزشگاه ببنیم بلکه این جایگاه کارگاهی است که باید از آنجا وارد عمل شده و درایت خود را نشان دهند. در حالی که در بسیاری از کسانی که تا کنون اعلام آمادگی کرده اند این مسئله قابل انطباق نیست.

وی با اشاره به اینکه رهبری به واژه رجل مذهبی – سیاسی تاکید کردند، ادامه داد: کسانی که برای ورود به این عرصه اعلام آمادگی کرده اند چقدر با رجل مذهبی بودن آشنا هستند، قرار نیست از اصول دین و اینکه چگونه نماز می خوانید یا کتاب آسمانی تان چیست سوال شود. رجل باید شخصیت مذهبی یا سیاسی بوده، مدیر و مدبر باشد اما برخی از این چهره ها در این زمینه واقعا از مرحله پرت هستند.

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه شورای نگهبان باید با درایت در بررسی صلاحیت کاندیداها عمل کند، گفت: در گذشته اینگونه بود که افراد را بر اساس اعتقادشان به قانون اساسی، اصل ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی، اصل مکتب و مذهب اسلام می سنجیدند اما امروز هر چقدر جلوتر می رویم مسئله دنیا و بین الملل سخت تر و پیچیده تر می شود. بنابراین برای برررسی صلاحیت ها باید علاوه بر معیارهای گذشته شاخصه های دیگری را هم در نظر بگیریم.

وی افزود: رییس جمهور باید هنرمند، دانا، قوی و هوشیار باشد و بداند که چگونه در چنین مواقعی باید حرف بزند.

اکرمی در پایان خاطرنشان کرد: کار شورای نگهبان در هر مرحله دشوار و سنگین تر می شود بنابراین حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان باید با درایت بیشتری به بررسی صلاحیت ها بپردازند.