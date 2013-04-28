تحویل 23 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان هرمزگانی/تکمیل ظرفیت پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي زنديه وكيلي بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرين پيگيري ها و اقدامات صورت گرفته جهت رفع نيازهاي زيرساختي و روبنايي شهرك مسكن مهر پيامبر اعظم (ص) بندرعباس، اظهار داشت: در بحث روبناها و پيش نيازهاي مورد نياز سكونت متقاضيان در شهرك پيامبر اعظم(ص) پيگيري ها و اقداماتي انجام شده كه از جمله آن احداث يك واحد پاسگاه انتظامي و يك باب درمانگاه با پيشرفت فيزيكي حدود 40 درصد در حال اجراست.

وي ادامه داد: در بحث احداث مراكز آموزشي نيز ساخت هشت باب مدرسه در شهر بندرعباس، جز تعهدات اداره كل راه و شهرسازي بوده كه تكميل شش باب آن تا مرحله اسكلت و سقف به پايان رسيده و ساخت دو باب ديگر نيز رو به اتمام مي باشد.

زنديه وكيلي بيان داشت: همچنين طبق اعلام نياز اداره كل نوسازي مدارس استان هرمزگان، عمليات ساخت تعداد پنج باب از اين مدارس پس از مرحله سقف و اسكلت تا مرحله احداث كامل ساختمان با تامين مالي توسط اداره كل راه و شهرسازي انجام شده است.

مديركل راه و شهرسازي هرمزگان همچنين از دريافت طرح اوليه شبكه گاز و تلفن ثابت براي تكميل زيرساخت هاي شهرك پيامبر اعظم(ص) خبر داد و افزود: اين طرح ها در دست بررسي كارشناسي قرار دارد كه با اعلام آمادگي شركت هاي گاز و مخابرات، عمليات اجرايي اين دو شبكه نيز كليد خواهد خورد.

وي گفت: از سوي ديگر، يك مجتمع تجاري نيز در اين شهرك با پيشرفت فيزيكي 20 درصدي در دست ساخت مي باشد كه با بهره برداري از آن، مايحتاج عمومي ساكنان اين شهرك تامين مي شود.

زنديه وكيلي با بيان اينكه تاكنون در هرمزگان سه مرحله افتتاح پروژه هاي مسكن مهر با حضور مقامات عالي كشوري و استاني صورت گرفته است، يادآور شد: در مجموع 23 هزار واحد در شهرهاي بالا و زير 25 هزار نفر، بافت فرسوده و پروژه هاي خودمالكين به بهره برداري رسيده و تحويل متقاضيان شده است.

مديركل راه و شهرسازي هرمزگان خاطرنشان كرد: برنامه ريزي براي تكميل حدود شش هزار واحد ديگر مسكن مهر در استان تا پيش از هفته دولت امسال (شهريورماه) صورت پذيرفته است.

وي در پايان يادآور شد: در حال حاضر ظرفيت پروژه هاي مسكن مهر تكميل شده و امكان ثبت نام براي متقاضيان جديد وجود ندارد.