رئيس جمهور آينده عقل مديريتي داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی، بعدازظهر يكشنبه در جلسه نقاط مثبت و منفی یک رئیس جمهور در دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: رئيس جمهور آينده بايد عقل مديريتي و تخصص داشته باشد تا از اين طريق بتواند در جایگاه‌های مختلف افراد متخصص را سر کار آورد.

وی افزود: مدیری که بر ریخت و پاش اصرار دارد و اطرافيانش به تکنوکرات بودن افتخار می‌کنند نمی‌توانند قانون چشم‌انداز و برنامه کشور را تحقق بخشند.

وي با اشاره به اينكه برخي تلاش مي كنند با آهنگ پاپ و فرهنگ هخامنشي براي خود راي جمع كنند، گفت: مردم تشنه عدالت و صداقت هستند و به دنبال آهنگ پاپ و فرهنگ هخامنشی نيستند.

وي ادامه داد: احمدی‌نژاد امروز در ورزشگاه آزادی با آهنگ پاپ و فرهنگ هخامنشی به دنبال راي جمع كردن است و اين همان شيوه اي است كه كروبي و رفسنجاني در سال 84 از آن استفاده كردند.

وي عنوان كرد: انتخابات آينده از حساسيت بالايي برخوردار است بنابراين همواره در کلام بزرگان و چهره‌های اصلی نظام، انتخابات پیش‌رو به عنوان مهم‌ترین انتخابات نام برده مي شود زيرا مي تواند حماسه اي سياسي را براي نظام اسلامي رقم بزند.

نمانيده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در خصوص بحران هاي ايجاد شده در كشور گفت: در 10 سال ابتدایي انقلاب، بحران‌ها از بیرون به کشور وارد می‌شد اما امروز بحران‌ها و مشكلات از درون اتفاق می‌افتد و در اين راستا نخستین بحران پس از انقلاب از سوی منتظری روي داد.

وي تاكيد كرد: در بحران هاي دروني تشخیص حق از باطل راحت نیست و در اين مسير در سال 77 با ورود واژه اصلاحات به داخل كشور و عدم تعريف درست اين كلمه بحراني عظيم در كشور اتفاق افتاد.

حجت الاسلام رسايي ادامه داد: در انتخابات سال 88 نيز سومين بحران دروني با جنبش سبز خود را نشان داد بنابراين مي توان گفت فتنه ها و بحران ها سال به سال پيچيده تر مي شود.

وي با بيان اين كلمه كه انقلاب ها نياز به رويش و ريزش دارند، گفت: هيچ گاه گمان نمي كرديم از دل دولتی با گرایش‌های عدالت طلبانه و شعارهای اسلامی حلقه انحرافی به وجود آید و امروز مي بينيم كه روش‌هایی که امروز رئیس جمهور به کار می‌گیرد خلاف کارهای او در سال 84 است.