نمایشگاه طبیعت و حیات وحش در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین نمایشگاه سوغات و هدایا افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.



در این نمایشگاه در بخش طبیعت و حیات وحش انواع حیوانات اهلی و وحشی، پرندگان زینتی، خزندگان، حیوانات سینمایی، حیوانات سیرک، ماهیان زینتی، گل و گیاهان زینتی در معرض دید عموم قرار گرفته است.



همچنین در بخش سوغات و هدایا فعالان و تولیدکنندگانی از استانهای قزوین، تهران، اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمان، خراسان رضوی، قم، اصفهان، فارس، زنجان، گیلان و همدان در نمایشگاه حضور دارند.



نمایشگاه طبیعت، حیات وحش، سوغات و هدایا در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جتب صداوسیما به مدت یک هفته از هشتم الی 15 اردیبهشت ماه سال جاری به مدت هشت روز برپا است و شهروندان می توانند همه روزه از ساعت 16 الی 21 از آن دیدن کنند.