توافقات ایران و چین در سفر وزیر علوم/ بورس چینی و صدور روادید برای همسران دانشجویان

دکتر ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر کامران دانشجو به کشور چین برای گسترش همکاریهای علمی و فناوری میان جمهوری اسلامی ایران و چین، به مهمترین جزئیات این سفر یک هفته ای اشاره کرد.

وی در این باره با یادآوری آخرین سفر رئیس جمهور به کشور چین و تاکیداتش به وزیر علوم در خصوص گسترش همکاری ایران با حوزه آموزش عالی و فناوری چین گفت: از جمله مصوبات سفر رئیس جمهور به چین، اعزام یک هزار دانشجوی ایرانی به کشور چین در طول سالهای 1390 تا 1395 بود، یکی از علتهای اصلی این اقدام رشد علمی چین و گسترش همکاریهای دو کشور به شمار می آید.

وی در راستای تاکیدات رئیس جمهور، به سه اقدام مهم در وزارت علوم اشاره کرد و اظهار داشت: نخست، اعزام هیأتی از این وزارتخانه به سرپرستی علی اکبر متکان – معاون اداری مالی به منظور مذاکره با دانشگاههای چین برای نهایی کردن همکاریهای علمی و فناوری با این کشور، دوم تعیین دکتر گنجی دوست یکی از استادان دانشگاه تربیت مدرس به عنوان رایزن علمی ایران در چین و سرپرست دانشجویان ایرانی در این کشور و قدم سوم هم توسعه همکاریهای مشترک بین دانشگاههای دو کشور در زمینه های مختلف از جمله گسترش زبان فارسی در چین، صورت گرفت.

به گفته قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، در این سفر کامران دانشجو – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمود ملاباشی- رئیس سازمان امور دانشجویان، ارسلان قربانی – قائم مقام وزیر علوم امور بین الملل و امیری نیا - رئیس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری حضور داشتند که این کشور از مقامات ایران استقبال شایسته ای به عمل آورد.

وی اظهار داشت: وزیر در این سفر ضمن بازدید از دو دانشگاه بزرگ در پکن و شانگهای، دیداری هم با وزرای علوم و فناوری و آموزش، رئیس آکادمی چین، رئیس پارک فناوری در شانگهای داشت و از برخی پروژه های برجسته عملیاتی و تحقیقاتی در شانگهای نیز دیدن کرد.

قربانی در ادامه ارائه گزارش این دیدارهای علمی، به بازدید وزیر علوم از دانشگاه بزرگ چین هوا و دیدار با رئیس این دانشگاه در پکن اشاره کرد و گفت: دانشگاه چین هوا یکی از بزرگترین دانشگاههای این کشور با تعداد 3500 دانشجوی خارجی به شمار می آید که 28 دانشجوی ایرانی هم در این دانشگاه و در رشته هایی از جمله علوم پایه، مهندسی، علوم طبیعی، نانو، هوافضا مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: دانشگاه مذکور علاوه بر همکاری با اکثر دانشگاههای جهان، همکاری خود را با دانشگاه تهران از سال 2009 و در رشته های مکانیک، هوافضا، محیط زیست و نانو آغاز کرده است.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، کامران دانشجو در دیدار با رئیس دانشگاه چینهوا ضمن ارائه تصویری از تحول آموزش عالی ایران در بحث تولید علم و اعلام رتبه نخست ایران در منطقه، به پروژه های علمی کشور در راستای برطرف ساختن نیاز کشور اشاره کرد.

قربانی در ادامه ارائه این گزارش به یکی از مصوبات این دیدار اشاره کرد و از اعزام 50 دانشجوی دکتری به صورت بورسیه در رشته های نانو، هوافضا، علوم شناختی از سال آینده و توسعه همکاری بین دانشگاه چینهوا و دانشگاههای کشور از جمله صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و تهران در زمینه های خاص خبر داد.

فراهم ساختن زمینه های همکاری برای اجرای پروژه های مشترک میان دانشگاه چینهوا و دانشگاههای ایران در زمینه های فناوری، انجام پروژه های مشترک از طریق فرصتهای مطالعاتی برای استادان ایرانی در کشور چین از دیگر مصوبات این ملاقات به شمار می آید که قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل به آن اشاره کرد.

پیشرفت ایران در حوزه بهداشت، هوافضا، بیوتکنولوژی و نانو، انجام بیش از 2000 پروژه فناوری در کشور، افزایش سهم کلی ایران در تولید علم از 0.3 درصد در سال 2006 به 2.1 درصد در سال 2012 یعنی هفت برابر شدن سهم ایران از مواردی بود که وزیر علوم به گفته قربانی درباره آن مواردی را اعلام کرد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل درباره دیگر مصوبات و طرحهای پیشنهادی این نشست کامران دانشجو با رئیس دانشگاه چینهوا اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه های مشترک در زمینه نانو، آی تی، علوم شناختی، طب سنتی، هوا و فضا با گرنت مشترک، تشکیل کارگروه مشترک بین دو یا سه دانشگاه ایران و چین و برگزاری سمینار مشترک بین دانشمندان ایرانی و چینی، از مهمترین مصوبات این دیدار به شمار می آید، همچنین مقرر شد به منظور عملیاتی شدن این مصوبات جلسه ای با حضور معاون وزیر علوم و فناوری چین، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکزی همکاریهای فناوری و نوآوری ایران برگزار شود.

این مقام مسئول وزارت علوم همچنین به دیدار کامران دانشجو با وزیر آموزش چین که متولی آموزش در سطح دبستانها، دبیرستانها و دانشگاههای این کشور است، اشاره کرد و درباره مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در زمینه گسترش زبان چینی در دانشگاههای ایران، اظهار داشت: در اولویت قرار دادن دانشگاههای چین در بحث اداره کل بورس وزارت علوم با تاکید بر اعزام 100 تا 200 دانشجوی بورسیه طی سال جاری به شرط تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاههای توانمند چین، متقابلاً هم این کشور تعدادی دانشجوی بورسیه در حوزه زبان و ادبیات فارسی به ایران اعزام خواهد کرد.

به گفته قربانی، معرفی ملاباشی و گنجی دوست به عنوان هماهنگ کننده اعزام دانشجوی بورسیه به چین و پیگیری فرایند این اقدام، معرفی دانشگاههای دو طرف از طریق رایزن علمی ایران در چین، شتاب اعطای بورس دول به صورت متقابل، اعزام دانشجوی دکتری برای فرصتهای مطالعاتی، گسترش همکاری میان دانشگاههای چین و ایران در زمینه آموزشی، تاکید دو طرف بر تقویت زبان چینی در ایران، توسعه زبان چینی در دانشگاههای ایران از جمله علامه طباطبایی، سمنان و کاشان، آمادگی دو طرف برای اعزام استاد زبان چینی به ایران و تعیین سرفصل دروس برای آموزش این زبان در کشورمان توسط استادان چینی، قول مساعد وزیر علوم ایران برای رفع مشکلات مرکز کنفوسیوس در دانشگاه تهران از دیگر مصوبات این دیدار به شمار می آید.

وی خاطرنشان کرد: مساعدت چین جهت صدور ویزا برای همسران دانشجویان ایرانی با توجه به اهمیت خانواده در ایران از دیگر تصمیمات اتخاذ شده بود، همچنین ارائه تسهیلات بیشتر برای دانشجویان ایرانی همانند دانشجویان غیرایرانی و احترام مسئولان چینی به فرهنگ ایرانی نیز مورد بحث قرار گرفت.