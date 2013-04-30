كارخانجات حاضر به فروش آسفالت نيستند/ چهار راه تختي همدان بسته نمی شود

موسي رسولي در گفتگو با مهر عنوان كرد: بعيد است آسفالت ريزي در شهر همدان بيش از مقدار سال گذشته انجام گيرد چرا كه علي رغم اعلام قيمت 130 هزارتوماني براي آن از سوي استانداري، كارخانه هاي آسفالت در استان همدان دیگر آسفالت نمي فرشند.

وي در ادامه با بیان اینکه پروژه روگذر چهارراه تختي همدان تا دو يا سه ماه ديگر به بهره برداري خواهد رسيد، گفت: عملیات اجرایی این پروژه با قوت در حال انجام است.

رسولي در خصوص احتمال بسته شدن چهار راه تختي برای اجراي بتون ريزي وسط پل گفت: چهار راه تختي بسته نخواهد شد بلكه از دو طرفي كه بتون ريزي شده داربست ها جمع شده و ا وجود نصب داربست در وسط پل امكان عبور و مرور از كناره هاي آن وجود دارد.

وی در خصوص علت عقب تر بودن اجراي پروژه روگذر تقاطع خواجه رشيد همدان به نسبت تقاطع تختي اذعان كرد: طول اين پل بيشتر از پل تختي است و ديرتر نيز آماده خواهد شد.

معاون عمرانی شهرداری همدان عنوان كرد: در حال انجام مطالعاتي برروي برخي از ميداين شهر هستيم تا تقاطع هاي غير همسطح در آنها اجرا شود.

وي با تاكيد براينكه اجراي پروژ ها مشكلات خاص خود را نيز به همراه دارد، بیان كرد: پيمانكاران نيز با توجه به نوسانات بازار با مشكل مواجه شده اند اما علي رغم اين موضوع، خود اقدام به خريد آسفالت براي تكميل پل هاي غير همسطح تختي وخواجه رشيد كرده ايم.

رسولي در پايان در خصوص علت عدم افتتاح پروژه يادمان عين القضاه گفت: اين مجتمع از لحاظ فني آماده است و هيچ مشكلي ندارد و هم اكنون نيز مورد استفاده قرار دارد.