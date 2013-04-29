اهدای نشان دفتر مقابله با جرم سازمان ملل به سازمان بازرسی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دلئو پس از اهدای این نشان یادبود گفت: این نخستین نشان یادبودی است که دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به پاس فعالیت و همکاریهای ضد فساد به یک کشور تقدیم میکند.
در ادامه، ولی الله خبره، با اشاره به علت غیبت حجتالاسلام پورمحمدی در این دیدار گفت: ایشان در این ایام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آماده میشوند و چون فردی بسیار مقید و ملتزم به قانون هستند این روزها را در مرخصی به سر میبرند.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: به موجب قانون کاندیداها حق ندارند از امکانات دولتی به نفع خودشان یا کسی دیگر در تبلیغات انتخابات استفاده کنند و حجتالاسلام پورمحمدی برای اینکه در این زمینه شبههای پیش نیاید و الگویی برای دیگران باشند به مرخصی رفتند.
ولی الله خبره با تشریح اقدامات مبارزه فساد جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: موضوع مبارزه با فساد و سلامت اداری را به عنوان دغدغه مهم در کشور ترویج و تقویت کردیم و خوشبختانه الآن که در فضای انتخابات هستیم میبینیم که موضوع سلامت اداری و مبارزه با فساد به عنوان یکی از شعارهای مهم کاندیداها درآمده است.
قائممقام سازمان بازرسی کشور به اجرای «برنامه مرور» کشورهای عضو کنوانسیون مقابله با فساد ملل متحد اشاره کرد و گفت: برنامه مرور در کشور ایران، برنامهای است که نمایندگان سایر کشورها میتوانند تجربیات، فعالیتها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد ببینند و از آن در کشورهای خود استفاده کنند.
خبره ادامه داد: یک تجربه خوبی که ما به دست آوردیم مربوط به طرح استفاده از بازرسان افتخاری و(NGO)ها در امر مبارزه با فساد و سلامت اداری است. در این طرح افرادی از صنفهای مختلف جامعه حضور و فعالیت دارند و در واقع یک گزارشگیری مردمی در امر مبارزه با فساد است که دنیا میتواند از تجربه ما در این زمینه استفاده کند.
خبره با انتقاد از رتبهای که به ایران در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد در عرصههای بینالمللی میدهند گفت: رتبههایی که بعضاً به کشور ما در زمینه مبارزه با فساد و سلامت اداری میدهند با واقعیتهای جامعه ما تطبیق ندارد. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران در بحث سلامت اداری و مبارزه با فساد، واقعاً جدی هستند و اقدامات مناسبی هم انجام شده است.
خبره در پایان گفت: قرار است اواخر ماه اردیبهشت، یک هیأتی از اندونزی و بلاروس و برخی از اعضای دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد(UNODC) برای اجرای «برنامه مرور» به ایران بیایند و با آنها ملاقاتی داشته باشیم.
در ادامه این دیدار، آنتونینو دلئو، نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران(UNODC) با تقدیر از اقدامات حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و قائم مقام و کارکنان این سازمان گفت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جمهوری اسلامی ایران، نه تنها اراده قوی در امر مبارزه با فساد دارند بلکه مسیر خوبی را در این زمینه انتخاب کردند و امیدوارم در آینده هم شاهد برنامه خوبی باشیم.
آنتونینو دلئو با اشاره به «طرح مرور کشورها» افزود: امیدوارم از این طرح نتایج خوبی به دست بیاید و کشورها از تجربیات به دست آمده در جهت مبارزه با فساد استفاده کنند.
وی تأکید کرد: بازدید کشوری از بنگلادش توسط نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به ارتقای اعتبار جمهوری اسلامی ایران کمک زیادی کرده است.
رئیس دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در تهران بار دیگر از اقدامات مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و نشان یادبود دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد را در غیاب حجتالاسلاموالمسلمین پورمحمدی، تقدیم ولی الله خبره قائممقام سازمان بازرسی کل کشور کرد.
شایان ذکر است مأموریت چهارساله آنتونینو دلئو در ایران پایان یافت و قرار است فرد دیگری جایگزین شود.
نظر شما