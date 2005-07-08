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۱۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹

واليبال نوجوانان كشور؛

تيم هاي خوزستان،كردستان و فارس به دور بعد صعود كردند

تيمهاي خوزستان،كردستان و فارس ازدورمقدماتي رقابتهاي واليبال قهرماني نوجوانان كشورصعود كردند.

به گزارش خبرنگار" مهر" درگروه سوم مسابقه ها كه در ماهشهربرگزارشد ، خوزستان و كردستان عناوين اول و دوم را به دست آوردند . حادثه مهم اين منطقه شكست تيم اصفهان از كردستان بود. براي كردستانيها كه درواليبال آوازه اي ندارند، اين پيروزي به ياد ماندني خواهد بود.
درمسابقه هاي گروه چهارم كه درجزيره هرمز ادامه دارد و صعود تيم فارس حتمي شد. فارسي ها كه پنج پيروزپياپي دارند، چند سالي است كه در رده هاي سني نوجوانان حرف اول را مي زنند. اين مسابقه ها دردامغان و تاكستان همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 204273

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