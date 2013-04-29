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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

حضور نصر الله در اجلاس تهران؛

اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی با حضور رهبر معظم انقلاب آغاز شد

اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی با حضور رهبر معظم انقلاب آغاز شد

اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی صبح امروز با حضور و سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در محل سالن اجلاس سران در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سخنان مقام معظم رهبری علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی سخنرانی خواهد کرد.

اجلاس جهانی  علما و بیداری اسلامی با حضور علما و نمایندگان 630 کشور اسلامی و غیراسلامی از امروز به مدت دو روز کار خود را آغاز کرده است.

پس از مراسم افتتاحیه و استقرار هیات رئیسه در این اجلاس 6 کمیته تخصصی فعالیت خود را آغاز می کنند.

در این اجلاس علمایی از کشورها و مذاهب مختلف، فعالان سلفی و گروه های دیگر حضور دارند که در طول نشست های تخصصی دیدگاه های خود را در زمینه های مختلف بیداری اسلامی ، فرصت ها و چالش ها مطرح می کنند.

عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق، ابراهیم جعفری از شخصیت های برجسته عراقی، وزیران و برخی از چهره های سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله شرکت کنندگان در مراسم افتتاحیه این مراسم هستند.

 

کد مطلب 2042735

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