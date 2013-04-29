بیش از یک میلیون نفر در سیستان و بلوچستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مهدی صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر یک میلیون و 740 هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که از این تعداد یک میلیون و 100 هزار نفر شامل بیمه روستایی و تعداد 640 هزار نفر را کارمندان دولت ، بیماران خاص، مدد جویان بهزیستی و خانواد ه های شهدا و ایثارگران تشکیل می دهند.

وی گفت: مدد جویان کمیته امداد در شهرها به دلیل برخورداری از کارت درمان شامل طرح دریافت دفترچه بیمه سلامت نمی شوند و تاکنون این دفترچه برای روستاییان صادر شده است.

وی افزود: خدمات ارایه شده شامل خدمات سرپایی و بستری است که در بخش خدمات سرپایی 70 درصد هزینه ها از جمله ویزیت پزشکان عمومی و متخصص، آزمایشگاه، دارو، رادیولوژی، فیزیوتراپی، سونوگرافی و سی تی اسکن توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود.

وی ادامه داد: در بخش خدمات بستری 90 درصد هزینه های درمان توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود که در صورت ارجاع از طریق سیستم پزشک خانواده سهم سازمان در پرداخت هزینه ها به 95 درصد می رسد.

وی با بیان اینکه گسترش سیستم پزشک خانواده به نوان یکی از محور های اولویت دار در سال جدید تعریف شده است ادامه داد: تاکنون 60 درصد جمعیت استان در این طرح ثبت نام کرده اند.