تصادف تاکسی 5 کشته و مجروح برجای گذاشت

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:ساعت یک بامداد امروز برخورد یک دستگاه تاکسی سمند بادرخت به اورژانس تهران اعلام شد. بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه در خیابان حافظ روبروی بورس تهران اعزام شدند. تکنسین های اورژانس بی درنگ 5 مصدوم این حادثه را به بیمارستان های لقمان و سینا منتقل کردند.



وی ادامه داد: یکی از سرنشینان خودرو به علت ضربه مغزی در صحنه حادثه جانش را از دست داده بود که امدادگران با انجام عملیات احیا موفق شدند او را دوباره به زندگی بازگردانند اما متاسفانه این فرد پس از تحویل به بیمارستان به علت شدت جراحات جانش را از دست داد.



به گفته مدیر روابط عمومی اورژانس تهران علت این حادثه از سوی پلیس در حال پیگیری است.