اولین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری فردا افتتاح می شود

محمدصادق محسنی کبیر گفت : این مسابقات با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی میان کارگران و خانواده های آنان برگزار می گردد که قرار است مراسم افتتاحیه آن فردا سه شنبه مورخ 10 اردیبهشت از ساعت 15 الی 17 در سالن اجتماعات دارالقرآن خانه کارگر با حضور علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، مسئولین انجمن اسلامی کارگران در کارخانجات و مدیران اجرایی دارالقرآن خانه کارگر برگزار گردد.

وی افزود: این مسابقات در سه بخش روخوانی، مفاهیم و حفظ قرآن کریم و به طرق مختلف کتبی، شفاهی، اینترنتی، پیامکی و تلفنی در سراسر کشور برگزار می گردد.

وی گفت: در همین راستا دبیرخانه مسابقه بزرگ قرآنی «سعی» به مرکزیت دارالقرآن خانه کارگر در تهران تشکیل شده و قرار است این مسابقه در تمامی استان ها برگزار گردد و انتظار داریم در اولین دوره این مسابقات 50 هزار نفر از سراسر کشور شرکت کنند.

وی افزود: این مسابقات از هفته کارگرسال جاری آغاز و تا ماه مبارک رمضان ادامه دارد و قرار است مراسم اختتامیه آن در ماه مبارک رمضان برگزار گردد.