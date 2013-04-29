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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۳۸

حسین علیزاده داور شعر می‌شود

حسین علیزاده داور شعر می‌شود

بخش عمده‌ای از داوری اشعار رسیده به دبیرخانه جایزه ادبی شعر آوانگارد به هنرمندان غیرشاعر سپرده شده و توسط هنرمندانی چون حسین علیزاده انجام می‌شود.

احمد بیرانوند، شاعر و دبیر جایزه ادبی شعر آوانگارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جایزه شعر آوانگارد یک جایزه موضوعی نخواهد بود بلکه بنا دارد به جوهره خود شعر بپردازد. یعنی شعری که توسط داوران این جایزه مورد قضاوت و داوری قرار می‌گیرد، از دیدگاه شاعران بررسی و داوری نخواهد شد؛ چون معتقدیم هنرهای مختلف در این روزگار فاصله خود را بیش از پیش با ادبیات کم کرده‌اند. بنابراین داوران این جایزه ادبی از هنرمندان خواهند بود.

وی افزود: علاوه بر شاعرانی چون یدالله رویایی و منصور خورشیدی، هنرمندانی چون حسین علیزاده، اسماعیل عباسی، احمد میراحسان و ... اشعار رسیده به دبیرخانه این جایزه را داوری خواهند کرد.

دبیر جایزه ادبی شعر آوانگارد ادامه داد: انتشار فراخوان ارسال اثر به دبیرخانه این جایزه از روز شنبه 7 اردیبهشت آغاز شده و علاقه‌مندان تا 20 خرداد مهلت دارند آثار خود را برای ما بفرستند. نتایج هم بعد از داوری‌های اولیه و نهایی اعلام خواهد شد.

بیرانوند گفت: جایزه ادبی شعر آوانگارد یک جایزه کاملا مردمی است و هیچ نهاد خاصی از آن حمایت نمی‌کند.

کد مطلب 2042768

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