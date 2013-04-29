به گزارش خبرگزاری مهر، وجيه الله جعفري اظهار داشت: برای واحدهايي كه در زمينه فرآوري مواد معدني و صادرات فعاليت مي كنند، سياستهاي حمايتي و تشويقي در نظر گرفته شده است، گفت:

وی به موضوع تحريم در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت: بخش معدن مي تواند به گونه اي تاثيرگذار باشد كه كشور را از تحريم عبور دهد؛‌ چراكه در سال گذشته به جز دو مورد توليد تمام محصولات معدني با افزايش روبه‌رو بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت همچنين با اشاره به اينكه قوانين اكتشاف، بهره برداري و فرآوري معدن مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته است، تصريح كرد: با اصلاحات صورت گرفته در قوانين، از اين پس افراد داراي صلاحيت و توانايي مي توانند وارد كار معدن شوند.

وي ادامه داد: سعي داريم افرادي را در بحث معدن و فعاليت هاي مربوط به آن ورود دهيم كه صلاحيت و توانايي انجام كارهاي معدني را داشته باشند.

به گفته اين مقام مسئول، نوسازي و بازسازي واحدهاي فعال در بخش معدن و صنايع معدني و استفاده از فن آوري هاي نو به منظور افزايش ارزش افزوده اين بخش از سياستهايي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي كند.

جعفري در بخش ديگري از سخنانش به حمايت جدي از بخش اكتشاف در معادن اشاره كرد و گفت: در حال چند مرحله اي كردن مراحل اكتشاف هستيم و اين در حالي است كه علم و تكنولوژي نوين به ما اجازه مي دهد به راحتي اكتشاف ها را انجام دهيم.

وي با بيان اينكه تا چندي پيش اكتشافات به صورت سنتي صورت مي گرفت و قوانين موجود نيز بر همين منوال بود افزود: در قانون جديد با توجه به اصلاحات صورت گرفته اين مساله حل شده و ورود به كار معدن را براي افراد داراي صلاحيت تعريف مي كنيم.

جعفري در پايان با بيان اينكه، ارتقاء سطح كمي و كيفي اكتشاف از ضروريات بخش معدن است، گفت: بايد بستر مناسب براي ورود ماشين آلات نوين اكتشافي به اين بخش فراهم شود.