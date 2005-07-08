مستند پنگوئن ها ركورد فيلم اسپيلبرگ را زد

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، "راهپيمايي پنگوئن ها" كه امسال با موفقيت تمام در جشنواره معتبر ساندنس به نمايش درآمد و نقدهاي مثبتي از منتقدان دريافت كرد، درباره سفر خارق العاده پنگوئن هاي قطب جنوب به سرزمين ويژه توليد مثل اين پرندگان زيباست. نايب رييس شركت وارنر اينديپندنت پيكچرز كه حق پخش اين فيلم را در همان جشنواره ساندنس خريد، درباره توفيق آن به خبرنگار لس آنجلس تايمز گفت: "برخي افراد از داخل شركت و بيرون آن معتقد بودند كه اكران فيلمي مستند درباره پنگوئن ها در فصل تابستان يك حركت غيرعقلاني است." استيون فرايدلندر در ادامه افزود: "اين كارها همواره يك ريسك است. اما اگر عملي شود فوق العاده خواهد بود."

"راهپيمايي پنگوئن ها" در نخستين هفته اكران خود در بيست سينماي ايالات متحده ركورد متوسط فروش در هر سينما را كه با حدوداً 20 هزار دلار در اختيار "جنگ دنياها"ي استيون اسپيلبرگ و تام كروز بود، از آن خود كرد. از اين هفته هم حدود 55 سالن به تعداد سينماهاي نمايش دهنده مستند 8 ميليون دلاري "راهپيمايي پنگوئن ها" افزوده مي شود. به گفته فرايدلندر، اگر اوضاع به همين ترتيب پيش برود، اين فيلم مي تواند به راحتي حدود ده ميليون دلار بفروشد. "راهپيمايي پنگوئن ها" از جمله معدود نقاط درخشان تابستان نه چندان داغ سينماها در هاليوود است.

ركورد پرفروشترين مستند تاريخ سينما در اختيار "فارنهايت 911" مايكل مور است كه سال گذشته و در آستانه انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده به دست آمد. اين مستند جنجالي در حالي به فروش 120 ميليون دلاري در سينماهاي امريكا دست يافت كه خوشبين ترين كارشناسان هم چنين تصوري از ميزان موفقيت آن نداشتند.



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