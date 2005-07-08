اميلي مورتايمر: همه بازيگران فيلم هاي وودي آلن عصبي مي شوند

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، مورتايمر در يك مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران در نيويورك درباره احساس خود از بازي در فيلم فيلمساز مؤلف امريكايي گفت: "البته من خيلي ترسيده بودم. اما مطمئن باشيد همه كساني كه با من در آن شرايط خاص شريك بودند، همين حس را داشتند. يعني همه بازيگران و عوامل فيلم آلن با هم در يك كشتي نشسته بودند. "آخرين امتياز" به هيچ وجه شبيه فيلمي از وودي آلن نبود. چون همه او را با فيلم كمدي مي شناسند. اما اين يكي كاملاً غمگين بود و نشاني از كمدي در خود نداشت."

مورتايمر كه در "آخرين امتياز" با ستارگاني چون اسكارلت جوهانسن و جاناتان ريس ميرز همبازي است، در ادامه افزود: "تنها در لحظاتي خاص كه زاويه دوربين را مي ديديم و يا يك ديالوگ عجيب و غريب از دهان يكي از بازيگران خارج مي شد، مي فهميديم كه داريم در فيلمي از وودي آلن بازي مي كنيم." از جمله فيلم هاي جديد مورتايمر مي توان به "فرانكي عزيز" و "قلعه متحرك هاول" اشاره كرد كه او در فيلم اخير وظيفه صداپيشگي يكي از شخصيت هاي كارتوني را بر عهده دارد.

فيلم "آخرين امتياز" كه در بخش خارج از مسابقه جشنواره امسال كن به نمايش درآمد و مورد استقبال منتقدان و تماشاگران هم قرار گرفت، نخستين تجربه فيلمسازي او در خارج از مرزهاي ايالات متحده و نيويورك بود. هنوز تاريخ دقيقي براي اكران اين فيلم در امريكا تعيين نشده است. آلن دومين فيلم غيرامريكايي خود را هم از دو هفته پيش در بريتانيا كليد زد.



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