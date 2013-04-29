مهمترین مشکل تهرانیها اشتغال است / کارت زرد وقرمز را سه شنبه ها نشان می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر ،حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در روز شوراها به خبرگزاری مهر آمد. او در حاشیه این دیدار گفت: شوراها یادگاری از بنیان گذار جمهوری اسلامی است که چند اصل قانون اساسی را به موضوع شوراها اختصاص دادند تا مردم خودشان در جزئی ترین امور هم دخالت کنند. من قریب 10 سال است که در شوراها هستم و بسیار کم در حوزه شوراها گفتگو کردم زیرا وظایف در شورای شهر تهران مشخص است و شورا برای اطلاع رسانی با مصوبات و فعالیت هایش سخنگو دارد و من هم سعی می کنم توان خود را در فعالیت های اجرایی بگذارم و کمتر از تریبون شورا برای مصاحبه استفاده می کنم اما در حوزه ورزشی وضع فرق می کرد، من در باشگاه پرسپولیس سخنگو بودم و برای همین زیاد در این حوزه از من گفتگو خواندید اما در حوزه شوراها طی 10 سال گذشته کمتر از انگشتان دستم گفتگو کردم.

شورا فقط سه شنبه ها نیست / کارت زرد وقرمز را سه شنبه ها نشان می دهیم

وی در پاسخ به اینکه چرا کمتر در صحن شورا تذکر می دهید گفت: شورا فقط سه شنبه ها نیست ما جلسات یکشنبه ها را هم داریم که بیشتر بحث های تخصصی کارشناسی در آن روز انجام می شود. در این جلسه می توان راحت تر صحبت و مشکلات را بدون حاشیه و چالش حل کرد و اگر این مشکلات حل نشود در روز سه شنبه به عنوان تذکر کتبی یا شفاهی آن را اعلام می کنیم. اما برای اداره شهر نیاز به فضای آرامش و صلح است که با جلسات یکشنبه آن انجام می شود. به طور مثال اگر ما مواردی را که در طرح تفصیلی مطرح کرده ایم در روز سه شنبه نیز عنوان می شد ممکن بود هر کدام از موارد در خرید و فر وش مسکن یا نوسازی بافت فرسوده خللی وارد کند یا قیمت مسکن را بالا و پایین کند اما اگر بعد از کار کارشناسی بی توجهی شده باشد ما از اختیارات قانونی خودمان استفاده می کنیم و به قول ورزشی ها کارت زرد و قرمز خود را نشان می دهیم.

دفاع از جلسات یکشنبه شورای شهر / سکوت خبری نداریم

کاشانی ادامه داد: اما این به این معنا نیست که ما سه شنبه تذکر نمی دهیم رسانه ها شاهدند که حداقل شکیب پای ثابت تذکرات روز سه شنبه است باقی اعضای شورا نیز کم تذکر نمی دهند. همچنین روز یکشنبه هم جلسات غیرعلنی نیست و ما دستور جلسات را منتشر می کنیم و سخنگوی نیز در رابطه با آن اخبار گزارشاتی ارایه می کند. این گونه نیست که این جلسات در سکوت خبری برگزار شود.

شورای تهران از شورای کشورهای اروپایی جلوتر است

کاشانی با بیان این که شورا نهادی نوپاست و سی و اندی سال از تاسیس آن می گذرد گفت: بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس به آن معنا شورا ندارند و حتی شورای شهر تهران از شوراهای برخی کشورهای اروپایی با جدیت بیشتری فعالیت می کند. همین جاست که خدا را شکر می کنیم که حضرت امام (ره ) با ریزبینی در قانون اساسی تاسیس شوراها را پیش بینی کرد و اداره امور مردم را از تعیین درآمدها و هزینه های شهر گرفته تا اداره شهر را به خودشان واگذار کرد.

ثبت نام معاون رییس جمهور و وزیرا سابق نشان از جایگاه شورا دارد

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به استقبال مردم در انتخابات چهارم شوراها گفت: قریب به دو هزار نفر برای شورای تهران ثبت نام کردند که این نشان می دهد شورا جایگاهی پیدا کرده است. این که معاون رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و مدیران سازمان های مهم در شوراها ثبت نام کرده اند نشان می دهد روز به روز شوراها در حال پیشرفتند.

کاشانی انتخاب دو شهردار توسط شورای دوم و سوم را از فعالیت های شاخص شوراها دانست و گفت: عدم اختلاف بین اعضا در شورای دوم و سوم با وجود طیف های متنوع و شفافیت مالی از نقاط مثبت دو دوره گذشته شوراها بوده است. از سوی دیگر کار شورای چهارم راحت تر از شوراهای قبلی است زیرا یک سری از فعالیت های عمده شهر انجام شده است. شورای چهارم قرار نیست طرح تفصیلی را تایید کند، طرح تفصیلی تایید شده را اجرایی خواهد کرد یا ما طرح های جامع و کاملی در حوزه حمل و نقل ریلی در بافته ای فرسوده داریم که سایر استان ها نیز از ما الگوبرداری می کنند.

اولویت های شورای چهارم

وی در خصوص اولویت های شورای چهارم گفت: توسعه حمل و نقل عمومی، اجرای طرح های نوسازی بافت های فرسوده و رسیدن به یک مدیریت واحد شهری از اولویت های کاری شورای چهارم است. امروز مردم و نمایندگان آنها شناخت خوبی ا ز مشکلات شهر پیدا کردند و با مدیریت واحد شهری می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. ما در بحث پلیس راه و حمل و نقل می توانیم با سایر نهادها هماهنگ باشیم، یا در حوزه آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب.

کاشانی با اشاره به ملاقات های مردمی خود در روز چهارشنبه گفت: من هر چهارشنبه بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف شهر تهران را دنبال می کنم . بی اغراق در طی 45 بازدیدی که داشته ایم بیشتر مشکلات مردم اشتغال است. در مناطق جنوبی نوسازی بافت فرسوده که برای حل این مشکلات یک عزم ملی می خواهیم با توجه به اینکه تهران گسل های فعالی دارد و اتفاقات اخیر در بوشهر و سیستان و بلوچستان می طلبد که بر روی بافت فرسوده و ناپایدار تهران بیشتر کار کنیم.

دست و پای شورا در خصوص اشتغال زایی بسته نیست

این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که شورا چگونه با وجود محدودیت اختیاری می تواند در اشتغالزایی جوانان کمک کند گفت: به هر حال ما نمایندگان مردم تهران هستیم و مردم از ما انتظار دارند و می توانیم مشکلات را به مسئولان ذیربط منتقل کنیم. یا در بحث کارآفرینان اگر وامی می خواهد یا مکانی برای تبدیل آن به محل تجاری اداری می توانیم از اختیارات شوراها استفاده کنیم. آنقدر ها هم دست و پایمان در این موارد بسته نیست.

حضور ورزشکاران مدیر و متخصص در شورا مفید است

وی در خصوص حضور ورزشکاران در انتخابات شورای شهر تهران گفت: این گونه نیست که مردم تنها به صرف ورزشکار بودن به یک فرد رای دهند. اگر ورزشکاری در کنار ورزش تحصیلات تخصصی داشت و از توان مدیریتی کافی نیز برخوردار بود و گمان کرد می تواند برای شهر مفید باشد حضور او بسیار مثبت و لازم است. در خصوص هنرمندان هم به همین صورت است اگر آنها احساس مسئولیت کردند که می تواند به شهر کنک کنند باید از توان و تخصص آنها در مدیریت شهر استفاده کرد اما حرف اول را تخصص می زند . شهر یک موجود زنده است که برای ادامه حیات خود نیاز به تخصص های مختلف دارد.

کاشانی در خصوص افزایش نمایندگان شورای شهر تهران نیز گفت: شهر تهران شهری گسترده است و با این حجم کار 15 نفر برای آن بسیار کم بود و ما در این رابطه مشکلاتی داشتیم که با اضافه شدن نمایندگان تمامی آنها مرتفع می شود. وظایف شوراها با میزان کاری آنها که ماهی 70 ساعت کاری بود همخوانی نداشت که خوشبختانه این نقطه ضعف شوراهای گذشته برطرف شد.

حق الجلسه اعضای شورا ساعتی یک شصتم حقوق عمرانی شهردار

این عضو شورای شهر تهران در خصوص اینکه انگیزه های مالی چقدر می تواند برای حضور مردم و مسئولان در انتخابات نقش داشته باشد گفت: یک عضو شورای شهر در ازای 70 ساعت کاری مبلغ بسیار اندکی می گیرد حق الجلسه های ما یک شصتم حقوق عمرانی شهرداری تهران است که رقم اندکی می شود بنابراین انگیزه های مالی نمی تواند برای حضور کارشناسان در انتخابات شورا نقشی داشته باشد و بیشتر اعضا عمدتاً از اساتید دانشگاه و نخبگان هستند که در حوزه تخصصی خود درآمد دارند.

کاشانی یکی از دلایل موفقیت شورای دوم و سوم را مدیریت چمران در سالهای گذشته دانست و با توجه به سلایق مختلف موجود در شورا آن را با کمترین تنش و بحران و حرف و حدیث اداره کرد و نگذاشت تجربه شورای اول تکرار شود.