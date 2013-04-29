طرح هیدروژناسیون پتروشیمی تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهارمین سفر استانی هیات دولت به آذربایجان شرقی، طرح هیدروژناسیون برش‌های چهار کربنه و پنج کربنه غیر اشباع مجتمع پتروشیمی تبریز به طور رسمی افتتاح شد. این واحد پتروشیمیایی به منظور تامین بخشی از خوراک واحد الفین از طریق هیدروژنه کردن و اشباع کردن ترکیبات دی الفینی و مونوالفینی موجود در برش‌های رافینیت چهار کربنه و پنج کربنه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است.



با راه اندازی این واحد پتروشیمی، محصول تولید شده جایگزین خوراک LPG مصرفی خواهد شد و تامین آن از سایر مجتمع‌ها به حداقل خواهد رسید. هیدوژن مورد نیاز این واحد به میزان 1440 تن در سال از PSA واحد الفین که به همین منظور نوسازی شده است تامین می شود. ظرفیت این واحد 33 هزار و 900 تن در سال است که به دو بخش تولید 21 هزار و 900 تن در سال برش چهارکربنه و 12 هزار تن در سال برش پنج کربنه تقسیم می شود.



برای ساخت این واحد حدود ٣٠٠ هزار نفر ساعت کار انجام شده و حجم سرمایه گذاری انجام شده برای اجرای آن حدود 101 میلیارد ریال بوده است. پتروشیمی تبریز در جوار پالایشگاه نفت این شهر قرار دارد که الفین، استایرن، پلی استایرن، پلی استایرن مقاوم، پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سنگین، اتیل بنزن، بوتن - ١، بنزن، بوتادین ١ و ٣ و محصول ABS از جمله محصولات تولیدی این مجتمع پتروشیمیایی است.