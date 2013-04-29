معرفي برگزيدگان جشنواره ملي موسيقي خليج فارس در بجنورد/ جولان نوازندگان خراساني

به گزارش خبرنگار مهر از بجنورد، نخستین جشنواره ملی موسیقی نواحی خلیج فارس در خراسان شمالی طي روزهاي هفتم و هشتم اردیبهشت ماه جاری با حضور هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی نواحی سراسر کشور در محل تالار آفتاب کمپ پتروشیمی بجنورد برگزار شد.

اين جشنواره ملي در دو بخش تک نوازي و گروه نوازی و با رقابت سه گروه و 25 تک نواز از استان هاي مختلف طي دو روز برگزار شد و مراسم اختتاميه آن نيز يكشنبه شب با معرفي گروه ها و تك نوازان برتر در بخش هاي مختلف برگزار شد.

بر اساس برنامه قرار است در بخش تك نوازي سه هنرمند برتر و در بخش گروه نوازي نيز يك گروه برتر به سومين جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس اعزام شود.

البته فراخوان نخستين جشنواره ملي موسيقي نواحي خليج فارس در بجنورد، سال گذشته به تمامي استان هاي كشور ارسال شده بود و در مهلت مقرر 24 گروه موسيقي و 40 تك نواز نمونه آثار خود را به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كردند كه پس از داوري گروه ها و تك نوازان برتر شامل سه گروه و 25 تك نواز به بخش نهايي جشنواره راه يافتند.

در اين جشنواره در بخش گروه نوازي سه گروه آریاس به سرپرستی سیدفیروز ایازی از قم، جولان به سرپرستی موسی الرضا ولی نژاد از خراسان شمالی و آساک به سرپرستی رضا غلامی از خراسان رضوی كه به بخش نهايي جشنواره راه يافته بودند؛ به اجراي برنامه پرداختند و در پايان نيز از بين اين سه گروه، يك گروه به دبيرخانه سومين جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس معرفي شد.

همچنين 25 تك نواز حاضر در اين جشنواره نيز در مدت مذكور به اجراي موسيقي پرداخته و پس از داوري توسط هيئت داوران؛ سه هنرمند برتر در تك نوازي سازهاي بادي، زهي و آرشه اي به سومين جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس راه يافتند.

برگزيدگان جشنواره ملي موسقي نواحي خليج فارس در خراسان شمالي مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، يكشنبه شب و در مراسم اختتاميه نخستین جشنواره ملي موسیقی نواحی خلیج فارس كه به مدت دو روز به ميزباني خراسان شمالی و در محل تالار آفتاب پتروشيمي خراسان برگزار شد، هيئت داوران اسامی برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره را اعلام كردند.

در اين مراسم هيئت داوران متشكل از هوشنگ جاوید، هادی منتظري و حسین حصاری برگزيدگان بخش هاي مختلف نخستین جشنواره ملي موسیقی نواحی خلیج فارس را به شرح ذيل اعلام كردند:

در بخش گروه نوازی

در اين بخش هيئت داوران گروه موسيقي جولان به سرپرستی موسی الرضا ولی نژاد از خراسان شمالی و گروه موسیقی آساک به سرپرستی رضا غلامی از خراسان رضوی را به طور مشترک به عنوان رتبه دوم انتخاب كردند. يادآور مي شود در بخش گروه نوازي هیئت داوران رتبه اول و سوم معرفی نکرد.

در بخش تک نوازی

هیئت داوران نخستین جشنواره ملي موسیقی نواحی خلیج فارس در بخش تک نوازی قشمه رتبه اول اعلام نکرد؛ اما از میان هنرمندان شرکت کننده در اين بخش جهانگیر شکوهي و محمد علی آبادي از خراسان شمالی را مشترکا به عنوان رتبه دوم و"حسین طی بود" را نیز از این استان به عنوان رتبه سوم اعلام کرد.

در تک نوازی دوتار جنوب خراسان، هیئت داوران مجید محولاتی رضایي و حسن عابدینی هر دو از خراسان رضوی را به صورت مشترک به عنوان رتبه دوم اعلام كرد و در اين بخش رتبه اول و سوم اعلام نشد.

همچنين در بخش تک نوازی دوتار شمال خراسان علیرضا امانی از خراسان رضوی و"غلامحسین غلامی بزآباد" از خراسان شمالی مشترکا حائز رتبه اول شدند و حسن تایانلویی بیک نیز از خراسان شمالی به عنوان برگزیده دوم معرفی شد.

هيئت داوران نخستین جشنواره ملي موسیقی نواحی خلیج فارس در اين بخش رتبه سوم اعلام نكرد. در بخش تک نوازی دوتار با روایت خوانی رضا علی اکبری و رحیم رضایی هر دو از خراسان شمالی به طور مشترک دوم شدند و هيئت داوران محمدمهدی گوهری و محمد حسن پور را نیز از همين استان به عنوان نفرات برگزیده رده سوم معرفی کرد اما براي اين بخش عنوان اول اعلام نشد.

همچنين در این بخش احمد سجادی از هنرمندان جوان خراسان شمالی لوح تقدیر هیئت داوران را دریافت کرد.

علاوه بر اين در مراسم اختتاميه نخستین جشنواره ملي موسیقی نواحی خلیج فارس از حسن فرهادي؛ عكاس بجنوردي برای خلق تصاویر ماندگار اساتید موسیقی مقامی استان تقدير ويژه شد.

همچنین در این مراسم از گروه های موسیقی و تک نوازانی که به عنوان میهمان ویژه در نخستین جشنواره ملي موسیقی نواحی خلیج فارس هنرنمایی كردند نيز تقدير شد.

اعزام برگزيدگان جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس در سومين جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس

جشنواره های موضوعی خلیج فارس در 32 استان کشور طي 10 روز نخست ارديبهشت ماه برگزار مي شود و برگزیدگان اين جشنواره ها در اختتامیه جشنواره که در تاریخ 19 اردیبهشت ماه در بندرعباس برگزار می شود، حضور خواهند یافت.