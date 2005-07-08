ديپلمات كشته شده در عراق سفير مصر نبوده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك ديپلمات بلند پايه مصري كه خواست نامش ذكرنشود با اعلام اين خبربه خبرنگاران گفت : مصر درعراق سفير ندارد بلكه قاهره تنها كاردار خود را راهي عراق كرده بود .

وي افزود:ايهاب الشريف رئيس هيات ديپلماتهاي مصر درعراق كه روزگذشته گروه تروريستي ابومصعب الزرقاوي رهبر القاعده درعراق او را به قتل رساند كاردار بود و انتخاب وي پس از پايان ماموريتش به عنوان كاردارسابق مصردرعراق به خاطر رسيدن به سن بازنشستگي صورت گرفت .

اين ديپلمات مصري تصريح كرد :مصر هنوزهيچ گونه بيانيه اي رسمي مبني براينكه سفير به عراق اعزام مي كند صادر نكرده است .

هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق 22 ژوئن گذشته در كنفرانس بروكسل اعلام كرده بود كه مصر اولين كشورعربي است كه سفير خود را درعراق برگزيده و به اين كشورفرستاد.

درهمين حال گروههاي مخالف در مصر ، آمريكا و دولت حسني مبارك رئيس جمهوري مصر را مسئول كشته شدن ايهاب الشريف در عراق معرفي كردند.

سفيرمصردرسازمان ملل نيز ازشوراي امنيت درخواست كرد تا بطوراضطراري كشته شدن سفير اين كشور در عراق را مورد بررسي قرار دهد.

ماجد عبدالعزيزسفير مصر درسازمان ملل متحد كه با خبرنگاران صحبت مي كرد اعلام كرد كه گروه القاعده درعراق سفير اين كشور را به عنوان دشمن خود كشت.

وي افزود: من با رئيس شوراي امنيت ملاقات داشتم و از او درخواست كردم فورا اين مساله را بررسي كند وتلاش نمايد نه تنها جان ديپلمات هاي مصري بلكه جان تمام ديپلماتهاي خارجي درعراق را حفظ كند .

گفتني است سايت اينترنتي گروه تروريستي القاعده جهاد در سرزمين الرافدين عصر روز گذشته ازاعدام سفير مصر در عراق خبر داد.



گروه تروريستي ابومصعب الزرقاوي رهبر القاعده درعراق با انتشار بيانيه اي بر روي پايگاه اينترنتي خود اعلام كرد ايهاب الشريف سفير مصر در عراق را به قتل رسانده است.

شايان ذكراست دو روز قبل گروه زرقاوي با انتشار بيانيه اي بر روي وب سايت اينترنتي خود ايهاب را تهديد به مرگ كرد و گفت: سفير مصردرعراق را به عنوان گروگان دستگير كرده است .