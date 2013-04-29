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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

يزدي:

توسعه فعالیت هيئت هاي ورزشي جغتای/برنامه هاي ورزشي مختلف براي بانوان تدوين مي شود

توسعه فعالیت هيئت هاي ورزشي جغتای/برنامه هاي ورزشي مختلف براي بانوان تدوين مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: رئيس اداره ورزش و جوانان جغتاي گفت: در سال جاری با هدف ارتقای سطح ورزش قهرماني، توسعه فعالیت هيئت هاي ورزشي شهرستان در اولويت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علي يزدي صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: از ديگر اهداف اين اداره همچون سال گذشته فراهم آوردن بستري مناسب برای ترويج ورزش هاي همگاني با هدف سلامت و نشاط قشرهای مختلف شهرستان است.

رئيس اداره ورزش و جوانان جغتاي از همكاري اين اداره با ارگان هاي مختلف شهرستان برای رسيدن به اهداف ورزشي خود خبر داد و افزود: قصد داريم در سال 92 با كمك بخش غير دولتي، اقدامات گسترده اي در خصوص تاسيس اماكن ورزشي و مهيا كردن شرايط مناسب ورزش براي علاقه مندان انجام دهیم.

يزدي با اشاره به برگزاري كلاس هاي آموزشی مربيگري و داوري در طول سال جاري، بیان کرد: با ايجاد و احداث زمين هاي ورزشي در سطح روستاهاي شهرستان، سعي در پر كردن اوقات فراغت جوانان و افزايش روحيه و انگيزه آنان داریم.

وي اظهار کرد: تهيه و تدوين برنامه هاي مختلف ورزشي براي بانوان شهرستان با توجه به شرايط جسمی آنان در رشته هاي مختلف ورزشي در دستور كار هيئت هاي شهرستان قرار گرفته است.

رئيس اداره ورزش و جوانان جغتاي جايگاه شهرستان جغتاي در زمينه ورزش را با توجه به امكانات و تخصيص اعتبار خوب ارزيابي كرد و گفت: سال 91 به برخي از اهداف اجرايي خود نرسيديم اما تلاش داريم در سال پيش رو با توجه ویژه مسوولان، چند سالن در دست احداث شهرستان را به بهره برداري برسانیم.

يزدي در ادامه از كسب مدال هاي نقره و برنز توسط رزمي كاران اين شهرستان در سال گذشته خبر داد.

وي ابراز امیدواری کرد مسئولان تا حد امكان و توان، مناطق محروم را مورد توجه قرار دهند تا بستري مناسب برای رشد و توسعه ورزش شهرستان ها مهيا و به دنبال آن موفقيت هاي ورزشي در سطح استان و كشور تضمين شود.

 

کد مطلب 2042829

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