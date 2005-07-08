چين: بايد به كشورهاي غير اتمي تضمين هاي امنيتي داده شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه "پي پل" چاپ چين، هو در نشست هيئتي براي بررسي خلع سلاح گفت:"اين حق كشورهائي است كه سلاحهاي هسته اي در اختيار ندارند و غير هسته اي هستند تا از كشورهائي كه داراي اين سلاحها هستند تضمين هاي امنيتي دريافت كنند".

وي گفت:جلوگيري و ممانعت از توسعه تسليحات هسته اي اين درخواست كشورهاي غير هسته اي را توجيه مي كند تا از كشورهاي هسته اي درخواست كنند كه امنيت آنها را تضمين نموده به طوريكه مورد تهديد اينگونه تسليحات واقع نشوند و اين درخواست آنها معقول و قانوني است.

سفير چين درامور خلع سلاح در ژنو افزود:"راه حل اساسي براي اين مساله منع كامل و از بين بردن تسليحات هسته اي است و همچنين بايد در خصوص يك دستورالعمل قانوني بين المللي پيرامون تضمين هاي امنيتي براي كشورهاي غير اتمي گفتگوهائي صورت پذيرد".

اين مقام چيني اعلام كرد:"نظر ما بر اين است كه هر دستور كار حقوقي و قانوني بين المللي يا پروتكل بايد بطور روشن تصريح كند كه پنج كشور اتمي تضمين هاي امنيتي بي قيد و شرطي را براي كشورهاي غير اتمي فراهم بياورند".

هو در پايان اظهار داشت:"چين هميشه و در هر شرايطي به اين مساله متعهد بوده است تا اولين كشوري نباشد كه از اين تسليحات استفاده مي كند و يا تهديد به استفاده از آن عليه كشورهائي كه فاقد اين گونه سلاحها هستند و مناطقي كه عاري از اين سلاحها مي باشند، مي كند".