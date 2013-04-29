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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۴۲

تشخیص بقایای مواد مخدر در اثر انگشت

تشخیص بقایای مواد مخدر در اثر انگشت

يك عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي از يافته‌هاي پژوهشي درباره تشخیص بقایای مواد مخدر در اثر انگشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرتضی غلامی در نشست علمي پژوهشي كه با عنوان «تشخیص بقایای مواد مخدر در اثر انگشت» برگزار شد، دراین باره گفت: اثر انگشت انسان علاوه بر خاصیت ذاتی خود به عنوان هویت منحصر به فرد هر شخص، دارای برخی اطلاعات زیستی و ملکولی از شخص است.

وي افزود: از لحاظ تاریخی، تلاش‌ها برای کسب اطلاعات شیمیایی از اثر انگشت، روی بررسی پروفایل متابولیت‌های سلول‌های موجود در اثر انگشت افراد مختلف، استفاده از تکنیک‌های دستگاهی نوین جهت تشخیص انواع مواد و اخیرا روی تشخیص مواد مخدر و داروهای باقیمانده در اثر انگشت، توسط نانو ذرات متصل به آنتی بادی‌های ویژه متمرکز شده‌اند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: در طی چند سال اخیر، مطالعات اندکی روی روش‌های حساس کروماتوگرافی و اسپکترومتری جرمی جهت تشخیص باقیمانده مواد در اثر انگشت انجام شده است.

غلامي ادامه داد: در این پژوهش از نمونه‌برداری از اثرات انگشت بوسیله حلال‌های شیمیایی و استفاده از تکنیک‌های کروماتوگرافی گازی/اسپکترومتری جرمی (GC/MS) و کروماتوگرافی مايع با کارایی بسیار بالا (UHPLC)/ اسپکترومتری جرمی (QTOF) تلاش شد تا پس از بهینه‌سازی روش، بعضی مواد مخدر از اثر انگشت استخراج و شناسایی شود.

وي افزود: نمونه‌برداری با استفاده از اسلایدهای شیشه‌ای و استخراج با انواع حلال‌های شیمیایی انجام شد و آنالیز و تشخیص بقایای مواد با استفاده از کروماتوگرافی مایع/ اسپکترومتری جرمی و همینطور با استفاده از مشتق‌سازی و کروماتوگرافی گازی/ اسپکترومتری جرمی به انجام رسید.

غلامي بيان داشت: نتایج نشان داد که استفاده از مشتق‌سازی به همراه کروماتوگرافی گازی/ اسپکترومتری جرمی به‌عنوان روشی حساس‌تر که قابلیت انجام در داخل کشور را دارد، منجر به تشخیص مقادیر بسیار اندک مواد مخدر در نمونه‌های موجود شد.

وي يادآور شد: نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای جهت تشخیص باقیمانده مواد مخدر در اثر انگشت و در نهایت ارائه یک روش استاندارد جهت آنالیز این مواد شود.

 

کد مطلب 2042833

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