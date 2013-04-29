به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرتضی غلامی در نشست علمي پژوهشي كه با عنوان «تشخیص بقایای مواد مخدر در اثر انگشت» برگزار شد، دراین باره گفت: اثر انگشت انسان علاوه بر خاصیت ذاتی خود به عنوان هویت منحصر به فرد هر شخص، دارای برخی اطلاعات زیستی و ملکولی از شخص است.
وي افزود: از لحاظ تاریخی، تلاشها برای کسب اطلاعات شیمیایی از اثر انگشت، روی بررسی پروفایل متابولیتهای سلولهای موجود در اثر انگشت افراد مختلف، استفاده از تکنیکهای دستگاهی نوین جهت تشخیص انواع مواد و اخیرا روی تشخیص مواد مخدر و داروهای باقیمانده در اثر انگشت، توسط نانو ذرات متصل به آنتی بادیهای ویژه متمرکز شدهاند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: در طی چند سال اخیر، مطالعات اندکی روی روشهای حساس کروماتوگرافی و اسپکترومتری جرمی جهت تشخیص باقیمانده مواد در اثر انگشت انجام شده است.
غلامي ادامه داد: در این پژوهش از نمونهبرداری از اثرات انگشت بوسیله حلالهای شیمیایی و استفاده از تکنیکهای کروماتوگرافی گازی/اسپکترومتری جرمی (GC/MS) و کروماتوگرافی مايع با کارایی بسیار بالا (UHPLC)/ اسپکترومتری جرمی (QTOF) تلاش شد تا پس از بهینهسازی روش، بعضی مواد مخدر از اثر انگشت استخراج و شناسایی شود.
وي افزود: نمونهبرداری با استفاده از اسلایدهای شیشهای و استخراج با انواع حلالهای شیمیایی انجام شد و آنالیز و تشخیص بقایای مواد با استفاده از کروماتوگرافی مایع/ اسپکترومتری جرمی و همینطور با استفاده از مشتقسازی و کروماتوگرافی گازی/ اسپکترومتری جرمی به انجام رسید.
غلامي بيان داشت: نتایج نشان داد که استفاده از مشتقسازی به همراه کروماتوگرافی گازی/ اسپکترومتری جرمی بهعنوان روشی حساستر که قابلیت انجام در داخل کشور را دارد، منجر به تشخیص مقادیر بسیار اندک مواد مخدر در نمونههای موجود شد.
وي يادآور شد: نتایج این پژوهش میتواند به عنوان مقدمهای جهت تشخیص باقیمانده مواد مخدر در اثر انگشت و در نهایت ارائه یک روش استاندارد جهت آنالیز این مواد شود.
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