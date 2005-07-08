به گزارش خبرنگار" مهر" كادر فني تيم واليبال جوانان عصر روز پنجشنبه شاهين مفيدي ( ليبرو) مرتضي صالحي ( اسپوكرقدرتي ) و سعيد عسگريان ( پاسور) را از جمع بازيكنان حاضرخط زدند تا تيم با 14 بازيكن به تمرينات خود ادامه دهد.
پرويزكاظمي سرمربي اين تيم در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين خبر گفت : تا آخرهفته آينده يك نفرديگررا خط خواهيم زد. وي افزود : سه بازي با تيم جوانان روسيه كه ازقدرت بالايي برخورداراست ضعف و قوت تيم را مشخص خواهد كرد.
كاظمي درپايان گفت : فيلم تيم هاي همگروه درمسابقه هاي جهاني هند را هم در اختيارداريم و روي تاكتيك آنها هم كار مي كنيم.
درراه آماده سازي جهت حضور در مسابقات جهاني ؛
سه بازيكن از اردوي تيم ملي واليبال جوانان ايران خط خوردند
در پايان تمرينات روز پنجشنبه تيم ملي واليبال جوانان كشورمان كه خود را براي حضور در مسابقات جهاني آماده مي كند سه بازيكن از جمع ملي پوشان خط خوردند.
به گزارش خبرنگار" مهر" كادر فني تيم واليبال جوانان عصر روز پنجشنبه شاهين مفيدي ( ليبرو) مرتضي صالحي ( اسپوكرقدرتي ) و سعيد عسگريان ( پاسور) را از جمع بازيكنان حاضرخط زدند تا تيم با 14 بازيكن به تمرينات خود ادامه دهد.
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