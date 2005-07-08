سه بازيكن از اردوي تيم ملي واليبال جوانان ايران خط خوردند

به گزارش خبرنگار" مهر" كادر فني تيم واليبال جوانان عصر روز پنجشنبه شاهين مفيدي ( ليبرو) مرتضي صالحي ( اسپوكرقدرتي ) و سعيد عسگريان ( پاسور) را از جمع بازيكنان حاضرخط زدند تا تيم با 14 بازيكن به تمرينات خود ادامه دهد.

پرويزكاظمي سرمربي اين تيم در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين خبر گفت : تا آخرهفته آينده يك نفرديگررا خط خواهيم زد. وي افزود : سه بازي با تيم جوانان روسيه كه ازقدرت بالايي برخورداراست ضعف و قوت تيم را مشخص خواهد كرد.

كاظمي درپايان گفت : فيلم تيم هاي همگروه درمسابقه هاي جهاني هند را هم در اختيارداريم و روي تاكتيك آنها هم كار مي كنيم.