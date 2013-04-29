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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

حجت الاسلام دارابی در گفتگو با مهر:

6600 گلستانی در طرح تربیت حافظان قرآن کریم آموزش می بینند

6600 گلستانی در طرح تربیت حافظان قرآن کریم آموزش می بینند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی اداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: در سال 92 کمیت تعیین شده در طرح تربیت حافظان قرآن کریم برای استان شش هزار و 618 نفر است.

حجت الاسلام حسن دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تربیت حافظان به صورت سراسری در تمام کشور در حال اجرا است و برای هر استان تعداد سهم کمیت در نظر گرفته شده بود که سهم گلستان در سال 91 حدود 5 هزار و 700 نفر تعیین شده بود اما اداره اوقاف در استان 6 هزار و 100 نفر ثبت نام داشت.

وی ادامه داد: کلاس های مربوط به تربیت حافظان در امامزاده های مستعد و یا در جوار امامزاده ها در حال برگزاری است که آزمون شفاهی آن در 11 اسفند ماه سال 91 برگزار شد.
 
وی بیان کرد: آزمون کتبی این طرح نیز در روز جمعه 13 اردیبهشت ماه به صورت سراسری در 5 شهر گرگان، بندرگز، علی آباد، آزادشهر و گنبد برگزار خواهد شد و نفرات برتر آزمون پس از جمع بندی نمرات شفاهی و کتبی به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
 
حجت الاسلام دارابی تصریح کرد: طرح تربیت حافظان سه مقطع سنی را پوشش داد که شامل حفظ جز 30 قرآن برای مقطع سنی 7 تا 12 سال، حفظ جز 30 و 1 قرآن برای مقطع سنی 12 تا 18 سال و حفظ جز 30، 1 و 2 قرآن برای افراد بالای 18 سال است. 
 
وی اظهار کرد: یکی از کارهای اساسی در امور فرهنگی پرداختن به مسائل قرآنی به ویژه در زمینه حفظ قرآن است و سازمان اوقاف با این رویکرد و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه طرح تربیت حافظان قرآن را در دستور کار خود قرار داده است.
کد مطلب 2042854

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