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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

واشاني:

لزوم اهمیت سلامت محیط کار و نیروی انسانی در شهريار

شهريار - خبرگزاري مهر: رئيس شبكه بهداشت و درمان شهريار بر لزوم اهمیت سلامت محیط کار و نیروی انسانی در ادارات به خصوص در اين اداره تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای مراسم بزرگداشت این روز با حضور مدیر و مسئولان و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز تابعه شبكه بهداشت و درمان شهرستان شهريار برگزار شد.

جمشيد واشاني رئيس شبكه بهداشت و درمان شهريار ظهر امروز در مراسم بزرگداشت روز بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی شهرستان شهریار،‌ بر  اهمیت سلامت محیط کار و نیروی انسانی و پیشگیری از بیماری و آسیبهای مرتبط با محیط شغلی تاكيد كرد.

وي افزود:‌ همچنين تشخيص، درمان و کنترل بيماريها و آسیبها نيز بايد مورد توجه مسئولان و كارشناسان مربوطه قرار گيرد.

در پايان اين مراسم از زحمات تلاش گران این عرصه قدردانی شد.    
 

کد مطلب 2042859

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