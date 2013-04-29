لزوم اهمیت سلامت محیط کار و نیروی انسانی در شهريار

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای مراسم بزرگداشت این روز با حضور مدیر و مسئولان و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز تابعه شبكه بهداشت و درمان شهرستان شهريار برگزار شد.

جمشيد واشاني رئيس شبكه بهداشت و درمان شهريار ظهر امروز در مراسم بزرگداشت روز بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی شهرستان شهریار،‌ بر اهمیت سلامت محیط کار و نیروی انسانی و پیشگیری از بیماری و آسیبهای مرتبط با محیط شغلی تاكيد كرد.

وي افزود:‌ همچنين تشخيص، درمان و کنترل بيماريها و آسیبها نيز بايد مورد توجه مسئولان و كارشناسان مربوطه قرار گيرد.

در پايان اين مراسم از زحمات تلاش گران این عرصه قدردانی شد.

