پنج بازيكن از تيم واليبال دانشجويان خط خوردند

به گزارش خبرنگار" مهر" غلامرضا مومني مقدم، حسين مقدم راد، فرهاد كاوه آهنگران، جواد مهرگان و اميد حبيبي و كاوه مهدوي خط خورده هاي اين تيم هستند كه 3 نفرآنها به دليل مصدوميت و مشكلات شخصي اجازه گرفتند تا در ادامه تمرنيات اين تيم حضور نداشته باشند.

تيم دانشجويان همچنين به عنوان نماينده ايران درجام شيخ راشد امارات شركت خواهد كرد. اردوي بعدي تيم دانشجويان روز يكشنبه با حضورملي پوشان اصلي انجام خواهد شد.

لازم به ذكر است كه تيم واليبال دانشجويان كشورمان از روز نوزدهم مردادماه سالجاري با حضور در رقابتهاي يونيورسياد جهاني كه در تركيه برگزار مي شود با رقيبان خود به رقابت خواهد پرداخت.