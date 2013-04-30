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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

اجرای 100 دقیقه موسیقی بدون استراحت/ تمرین برای نواختن "استابات ماتر"

اجرای 100 دقیقه موسیقی بدون استراحت/ تمرین برای نواختن "استابات ماتر"

رهبر گروه کر و ارکستر فیلارمونیک "ایران" در تشریح تازه ترین فعالیت‌هایش از اجرای قطعه بزرگ "استابات ماتر" و تولید یک آلبوم موسیقی محلی با فرمی کلاسیک خبر داد.

علیرضا شفقی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: مشغول تمرین پروژه‌ای متفاوت هستیم که قرارست 4 یا 5 ماه آینده در تالار وحدت اجرا شود. این پروژه در واقع اجرای یک قطعه بزرگ با عنوان "استابات ماتر" به معنای "مادر ایستاده" است که توسط هنرمندی با نام "آنتونین دوورژاک" هم اجرا شده که ارکستر فیلارمونیک ایران تصمیم دارد آن را اجرا کند.

به گفته این موزیسین، قطعه "استابات ماتر"‌ یکی از پرزحمت‌ترین قطعاتی است که تاکنون در عرصه موسیقی برای اجرا انتخاب کرده‌ است.

رهبر ارکستر فیلارمونیک ایران ادامه داد: این قطعه بزرگ 100 دقیقه‌ای در برنامه‌ای که برای اجرای آن در نظر گرفته‌ایم بدون استراحت اجرا می‌شود و فکر می‌کنم یکی از متفاوت‌ترین و کم‌نظیرترین اجراهایی باشد که تا کنون در قالب ارکستر شاهد آن بوده‌ایم.

شفقی‌نژاد به فعالیت‌های دیگر گروه  کر و ارکستر فیلارمونیک "ایران" اشاره کرد و گفت: به تازگی تهیه و تولید یک آلبوم موسیقی محلی را به پایان رساند‌ه‌ایم که به صورت کرال و در قالب یک گروه 80 نفره از هنرمندان با توجه به موسیقی محلی و فولکلوریک کشورمان برای عرضه به بازار موسیقی آماده شده است.

رهبر ارکستر فیلارمونیک "ایران" در پایان عنوان کرد:‌ تمامی مراحل اداری و صدور مجوز این آلبوم موسیقایی که با توجه به فرم کلاسیک آن از معدود آثار تولید شده در زمینه موسیقی محلی با توجه به فرم است، انجام گرفته و به زودی بعد از انتخاب عنوان نهایی آن به بازار موسیقی عرضه می‌شود.

کد مطلب 2042862

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