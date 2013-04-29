صبای قم به نساجی مازندران باخت/ صبا روی لبه تیغ

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال امید صبای قم و نساجی مازندران یکی از دیدارهای معوقه مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور به شمار می رود که البته باید حدود سه ماه قبل برگزار می شد اما بنا به دلایلی به تعویق افتاد و در فاصله سه هفته به پایان لیگ برتر انجام شد.

این بازی یکی از مسابقات هفته اول از دور برگشت فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال امید کشور به شمار می رود که بر اساس برنامه فدراسیون فوتبال شامگاه یکشنبه به میزبانی تیم نساجی مازندران به انجام رسید و دو تیم انتهای جدولی در تلاش برای کسب سه امتیاز و بهبود جایگاه خود در جدول رقابتی نزدیک و دیدنی داشت و بازی سرانجام با برتری 2 بر 1 به سود تیم فوتبال نساجی پایان یافت.

این در شرایطی است که دیدار دو تیم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر امید آبان ماه سال قبل در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد و طی آن تیم میهمان یعنی نساجی مازندران موفق شد در قم تیم صبا را با یک گل مغلوب کند.

با این نتیجه اختلاف دو تیم در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر امید به 9 امتیاز رسید و در شرایط فعلی نساجی مازندران در مکان هشتم این رده بندی جای گرفته است و تیم امید صبای قم در تلاش برای بقا در لیگ برتر امید کشور در رده یازدهم لیگ برتر قرار دارد.

دیدار برگشت دو تیم از بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر امید است که در اوج حساسیت برگزار شد و با اینکه صبای قم و نساجی مازندران شانسی برای قهرمانی نداشتند اما مهمترین دلیل اهمیت این بازی جایگاه متزلزل صبا در انتهای لیگ برتر امید بود که این باخت باز هم موقعیت صبا را بیشتر به خطر انداخت.

صبای قم در حال حاضر که 19 هفته از بازی های فصل جاری لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور سپری شده است، با کسب دو پیروزی، 9 تساوی و هشت باخت از 19 مسابقه 15 امتیاز در کارنامه دارد و در بین 12 تیم لیگ برتری در مکان یازدهم ایستاده است.

در سه هفته باقی مانده از رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور صبای قم ابتدا در ورزشگاه عضدی رشت باید با داماش گیلان مسابقه بدهد، سپس در قم میزبان تیم فجر شهید سپاسی شیراز خواهد بود و در آخرین رقابت این فصل نیز در اهواز با تیم نفت دیدار می‌کند.

