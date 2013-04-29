زوج ساروی انصراف خود را از نامزدی در شورای اسلامی شهر ساری اعلام کردند

مهدی پورعرب، مشاور رسانه ای مجمع عالی نخبگان و فعال مطبوعاتی با تایید این خبر به مهر گفت: همت محمد نژاد و صدیقه صالحی، زوج دانشگاهی ساروی که برای نخستین بار در مازندران به عنوان دو زوج نامزد شورای اسلامی شهر شده بودند، در یک اقدام ناگهانی روز گذشته در ستاد انتخابات مستقر در فرمانداری ساری، به اتفاق یکدیگر انصراف خود را از کاندیداتوری دوره چهارم شورای اسلامی شهر ساری اعلام کردند.

وی بیان داشت: محمد نژاد و همسر وی از چهره های علمی و دانشگاهی شهر ساری و مازندران بوده که با یک برنامه مدون به عنوان نخستین نامزدها در انتخابات شورای اسلامی شهر ساری ثبت کرده بودند.

پورعرب با اشاره به اینکه این دو نامزد به نفع یا سفارش فردی از کاندیداتوری شورای اسلامی شهر ساری انصراف ندادند، اظهار داشت: محمد نژاد و همسر وی با هدف خدمتگزاری به مردم و بر اساس ضرورت و مصالح فعلی، پای در راه پرفراز و نشیب نهاد مردمی شورا گذاشته بودند.

محمد نژاد و صالحی، زوج کاندیدای شورای اسلامی شهر ساری با شعار زوج موفق، شهر موفق وارد صحنه انتخابات شده بودند و حضور آنان بازتاب هایی در محافل مردمی و مطبوعاتی داشته است.

بیش از 160 نفر در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ساری، نامزد شدند.