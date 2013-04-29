حمله به یکی از قویترین مردان ایران/ وضعیت جسمانی اسماعیلی خوب است

مسلم دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر از کرج، اظهار داشت: نقدعلی اسماعیلی شنبه هفته جاری از ناحیه سر و شکم با شمشیر مورد حمله قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت نقدعلی اسماعیلی خوب است، سر وی بخیه خورده و در ناحیه شکم هم دچار مشکلاتی است.

قویترین مرد ایران افزود: از دستگیری افرادی که مرتکب این جرم شدند خبری ندارم.

این حادثه و سناریو، موارد مشابهی از جمله خاطره مرگ روح الله داداشی، فوت قهرمان بوکس البرزی و دوچرخه سوار قهرمان کشور البرزی را در ذهن ها تداعی کرد.

گفته می شود، نقدعلی اسماعیلی یکی از قوی‌ترین مردان ایران در کرج با حمله گروهی شمشیرزن زمین‌گیر شد و در بیمارستان تحت جراحی قرار گرفت. پنج شنبه هفته جاری یک خوردوی پراید از پشت به خودرو شورولت نقدعلی اسماعیلی که یکی از قوی‌ترین مردان ایران است برخورد کرده و سرنشینان پراید که از این تصادف خشمگین شده بودند با توقف خودرو‌ها و در حالی که شمشیر در دست داشتند از پراید بیرون ریختند و به سمت مرد قوی‌هیکل حمله کردند.